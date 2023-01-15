الإثنين 16 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«أدنيك»: انتهاء استعدادات استضافة «قمة طاقة المستقبل»

«أدنيك»: انتهاء استعدادات استضافة «قمة طاقة المستقبل»
15 يناير 2023 16:02

أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» عن انتهاء الاستعدادات لاستضافة «القمة العالمية لطاقة المستقبل» التي تقام في الفترة ما بين 16 و18 يناير 2023 بمشاركة قادة القطاع والمبتكرين والمفكرين من مختلف أنحاء العالم.وقد حرصت مجموعة أدنيك على تجهيز وإعداد جميع مرافقها والبنى التحتية لتواكب تطلعات الزوار والعارضين بما يتماشى مع سعي مجموعة أدنيك المتواصل لتوفير بيئة مثالية تتجاوز تطلعات المشاركين وفق أعلى المعايير العالمية في القطاع لإخراج الفعالية بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة أبوظبي كعاصمة لسياحة الأعمال في المنطقة والعالم.
وتشتمل القمة العالمية لطاقة المستقبل على معرض موسّع يوفر منصة مثالية للشركات التي تقدم حلولاً لأهم التحديات التي يواجهها القطاع، ويشكل فرصة للالتقاء بأبرز صنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم، يضم معرض القمة لعام 2023 مجدداً كلاً من: معرض ومنتدى معالجة النفايات «إيكوويست»، الذي يركز على الإدارة المستدامة للنفايات من خلال نهج الاقتصاد الدائري، ومعرض ومنتدى المياه، الذي يسلط الضوء على الحلول العالمية للأمن المائي في المناطق الجافة.
وشهد أسبوع أبوظبي للاستدامة منذ انطلاق فعالياته قبل أكثر من عقد من الزمن، تطوراً كبيراً ليصبح واحداً من أكبر التجمعات المعنية بالاستدامة في العالم من خلال القمم والمؤتمرات والفعاليات التي تقام تحت مظلته، ليغدو منصة عالمية تسهم في تحفيز العمل المناخي وتسريع وتيرة التنمية المستدامة حول العالم.

أخبار ذات صلة
188 لاعباً يكتبون شهادة نجاح «تحدي اللياقة بأبوظبي»
«أدنيك» تنال شهادة كايت مارك لإدارة الابتكار
مركز أبوظبي الوطني للمعارض
آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل رئيس أذربيجان
الإمارات
رئيس الدولة يستقبل رئيس أذربيجان
15 يناير 2023
رئيس الدولة ورئيس أنغولا يبحثان العلاقات الثنائية
الإمارات
رئيس الدولة ورئيس أنغولا يبحثان العلاقات الثنائية
15 يناير 2023
مخاوف الإمدادات ترفع أسعار النفط
الاقتصادي
النفط ينخفض لكنه يحوم قرب أعلى مستوى في 2023
اليوم 07:48
رجال الإنقاذ يتفقدون حطام الطائرة في موقع تحطم طائرة في بوخارا
عربي ودولي
استئناف البحث عن مفقودين بعد تحطم الطائرة في نيبال
اليوم 07:41
بشرى لمرضى السكري..نجاح البنكرياس الاصطناعي
دنيا
بشرى لمرضى السكري..نجاح البنكرياس الاصطناعي
اليوم 07:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©