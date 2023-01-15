«أدنيك»: انتهاء استعدادات استضافة «قمة طاقة المستقبل»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» عن انتهاء الاستعدادات لاستضافة «القمة العالمية لطاقة المستقبل» التي تقام في الفترة ما بين 16 و18 يناير 2023 بمشاركة قادة القطاع والمبتكرين والمفكرين من مختلف أنحاء العالم.وقد حرصت مجموعة أدنيك على تجهيز وإعداد جميع مرافقها والبنى التحتية لتواكب تطلعات الزوار والعارضين بما يتماشى مع سعي مجموعة أدنيك المتواصل لتوفير بيئة مثالية تتجاوز تطلعات المشاركين وفق أعلى المعايير العالمية في القطاع لإخراج الفعالية بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة أبوظبي كعاصمة لسياحة الأعمال في المنطقة والعالم.

وتشتمل القمة العالمية لطاقة المستقبل على معرض موسّع يوفر منصة مثالية للشركات التي تقدم حلولاً لأهم التحديات التي يواجهها القطاع، ويشكل فرصة للالتقاء بأبرز صنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم، يضم معرض القمة لعام 2023 مجدداً كلاً من: معرض ومنتدى معالجة النفايات «إيكوويست»، الذي يركز على الإدارة المستدامة للنفايات من خلال نهج الاقتصاد الدائري، ومعرض ومنتدى المياه، الذي يسلط الضوء على الحلول العالمية للأمن المائي في المناطق الجافة.

وشهد أسبوع أبوظبي للاستدامة منذ انطلاق فعالياته قبل أكثر من عقد من الزمن، تطوراً كبيراً ليصبح واحداً من أكبر التجمعات المعنية بالاستدامة في العالم من خلال القمم والمؤتمرات والفعاليات التي تقام تحت مظلته، ليغدو منصة عالمية تسهم في تحفيز العمل المناخي وتسريع وتيرة التنمية المستدامة حول العالم.