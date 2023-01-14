الإمارات تواصل نشر حلول الطاقة المتجددة

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت معالي مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، حرص الإمارات على دعم الجهود العالمية للتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات الكربونية، موضحة أن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي تستضيفه الإمارات نهاية العام الحالي، سيسهم بدور بارز في تسريع التحول بقطاع القطاع، ودعم العمل من أجل المناخ. وقالت معاليها، على هامش مشاركتها في الاجتماع السنوي الثالث عشر للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، التي بدأت أمس، على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، إن الإمارات تواصل جهودها في نشر حلول الطاقة المتجددة، حيث تسهم الإمارات في منصة تسريع تحول نظام الطاقة (ETAF)، وهي منصة تمويل عالمية معنية بالمناخ أطلقتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) بهدف جمع الأموال اللازمة، لتوسيع نطاق تمويل مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية بحلول عام 2030. وأوضحت معاليها أن دولة الإمارات تحرص على تعزيز الابتكار لمواجهة تحديات المناخ، والاستثمار في التقنيات الحديثة بمجال الطاقة المتجددة مثل الهيدروجين، حيث باشرت الدولة مؤخراً تسليم الشحنة الأولى من الأمونيا منخفضة الكربون إلى ألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان.

حلول الاستدامة

إلى ذلك، أكدت الدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم لدولة الإمارات في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، لـ«الاتحاد» أن الإمارات مستمرة في التعاون مع «آيرينا» لنشر حلول الاستدامة والطاقة النظيفة عالمياً، مشيرة إلى أهمية استضافة الإمارات مؤتمر «كوب 28» في تأكيد دورها الرائد بالعمل المناخي.

وذكرت الحوسني أن المشاركة القوية في الاجتماع السنوي الثالث عشر للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، تعكس أهمية هذه الدورة، لاسيما قبيل «كوب 28» مع زيادة الاهتمام العالمي بقضايا المناخ.

ويضم الاجتماع أكثر من 1500 شخصية رفيعة المستوى تحت شعار «تحولات الطاقة حول العالم - التقييم العالمي» لتحديد أولويات مسار التحول في قطاع الطاقة، استعداداً لمؤتمر (COP28).

وأوضحت الحوسني أن الاجتماعات ركزت على دور «آيرينا» في دعم دولة الإمارات في جهودها بشأن المناخ وصولاً إلى «كوب 28».

وأكد أعضاء «آيرينا» المشاركون في اجتماع الجمعية العامة استعدادهم لدعم الإمارات في رئاستها لمؤتمر الأطراف COP28، وذلك من خلال تقديم أحدث المعارف المتعلقة بتحول نظام الطاقة نحو المصادر المتجددة والنظيفة، والاستفادة من التعاون الدولي من خلال المنصة العالمية للوكالة.

تحول القطاع

إلى ذلك، أكد قادة قطاع الطاقة المشاركون في الاجتماع السنوي الثالث عشر للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، ضرورة إعطاء الأولوية القصوى لتنفيذ الإجراءات قصيرة المدى لتسريع تحول قطاع الطاقة خلال السنوات القادمة، وتصحيح مسار 1.5 درجة مئوية حتى عام 2050.

ومن جانبه، قال فرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة: «على الرغم من تقدم مسارات تحول قطاع الطاقة في جميع أنحاء العالم، إلا أنه ينبغي تسريع الجهود المبذولة مع ضمان توزع الفوائد بالتساوي على البلدان والمجتمعات، ويلعب التعاون الدولي دوراً محورياً في إفساح المجال أمام جميع البلدان لتسريع تبني الحلول المقاومة للتغير المناخي، وتأمين مصادر التمويل اللازمة لتحقيق أهدافها، وتوفر (آيرينا) منصة فريدة لإعداد أجندة عالمية للطاقة في مؤتمر COP28 وما بعده».