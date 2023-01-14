النعيمي: أهمية دور البرلمانيين في التعامل مع قضايا المناخ

أبوظبي (وام)

أكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، رئيس مجموعة المجلس في الاتحاد البرلماني الدولي، الدور التشريعي المهم للبرلمانيين والمؤسسات البرلمانية في التعامل مع قضايا المناخ وأهمية المرونة في هذا الإطار، مشيراً إلى وجود اختلافات بين الدول المتقدمة وغير المتقدمة في التحديات وتوافر الإمكانيات للتصدي لقضية التغير المناخي. وقال معاليه في كلمة ألقاها خلال افتتاح منتدى المشرعين في آيرينا، ضمن أعمال الدورة الـ 13 للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» في أبوظبي: «إنه يجب نشر الوعي لدى البرلمانيين بشأن التغير المناخي وآثاره، قبل البدء بمطالبتهم بتبني قضايا المناخ، لافتاً إلى أن لـ (آيرينا) ورؤساء البرلمانات دوراً مهماً في هذه التوعية من خلال وضع برامج توعية مخصصة لذلك».

وأضاف: «إن التغير المناخي خطر عالمي ومؤثر بشكل كبير على مستقبل الأجيال القادمة، وعلينا التكاتف جميعاً للتصدي له، وهذا الخطر ليس مسألة سياسية للتكسب، ولا بد من التكاتف لسن التشريعات والقرارات الداعمة لقضايا المناخ».

وتابع: «إن جزءاً من الجهود الرامية للتصدي للتغير المناخي والذي تؤمن به دولة الإمارات هو التبادل التكنولوجي، ونؤكد ضرورة تفعيله ليس فقط بين الدول المتقدمة، بل مع الدول غير المتقدمة والتي هي بأمسّ الحاجة لهذا النقل المعرفي، ولدى البرلمانات والمشرعين دور مهم في هذا المجال من خلال تبني التشريعات الداعمة لذلك».