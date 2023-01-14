غويترس: تسريع الخطوات نحو الطاقة المتجددة

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي انطونيو غويترس، الأمين العام للأمم المتحدة، في كلمة متلفزة تم بثها خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع «آيرينا»: «علينا تجنب الكارثة البيئية، وأن الطاقة المتجددة هي الكفيلة بضمان أمن الطاقة»، داعياً إلى ضرورة وجود ميثاق تعاون خلال هذا العقد لتسريع الخطوات نحو الطاقة المتجددة لخلق مستقبل أفضل للجميع.

وفي كلمة أخرى متلفزة، قال معالي تشابا كوروشي، رئيس الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة: «التغير المناخي من القضايا الأكثر إلحاحاً في عصرنا، ويؤثر علينا وعلى من يأتون بعدنا»، مشيراً إلى أن الوقود الأحفوري يمثل 75% من انبعاثات الغازات الدفينة، وحوالي 90‎% من الانبعاثات الكربونية كافة، منوهاً إلى أن النجاح في مواجهة التغير المناخي يتوقف على الانتقال إلى استخدام طاقة خالية من الكربون.

وتابع: «نحن في سباق محموم مع الزمن، وبحاجة لإجراءات شجاعة لمواجهة التغير المناخي، ولدينا الوسائل والمعارف، ونحتاج الإرادة».