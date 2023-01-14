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الاقتصادي

سهيل المزروعي لـ«الاتحاد»: زيادة الاستثمارات بمجال الغاز ضرورة لاستقرار الأسعار

سهيل المزروعي لـ«الاتحاد»: زيادة الاستثمارات بمجال الغاز ضرورة لاستقرار الأسعار
15 يناير 2023 01:40

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن العالم بحاجة لمزيد من الاستثمارات بقطاع الغاز لضمان أمن الإمدادات خلال مرحلة التحول نحو الطاقة المتجددة، موضحاً أن هناك ثغرة في عدم الاستثمار في الموارد، سواء في مجال النفط أو الغاز.
وقال معاليه لـ«الاتحاد» على هامش مشاركته في منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي: «نتطلع لأن نشهد خلال العام الحالي والأعوام المقبلة تحقيق التوازن في أسعار الغاز، بعدما شهدت الأسعار ارتفاعات كبيرة وأثرت على اقتصادات كثير من الدول».
وأوضح أن تحقيق التوازن في أسعار الغاز لن يتحقق إلا بمزيد من الاستثمارات الجديدة بمجال الغاز، مع وجود خطط مستقبلية واضحة في الاستثمار بموارد إضافية في الغاز الطبيعي.
إلى ذلك، أكد المزروعي، خلال مشاركته في الجلسة الرئيسة لمنتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي، والتي حملت عنوان «نقطة انعطاف الطاقة: إمدادات موثوقة في وقت الأزمات»، أن دولة الإمارات تعمل وفق منظور شامل يستهدف تعزيز التعاون الدولي والعمل المشترك مع مختلف دول العالم؛ بهدف دفع عجلة التنمية المستدامة، وتنفيذ العديد من المشاريع الرائدة عالمياً في مجال الطاقة، وتعزيز دورها مزوداً مسؤولاً للطاقة المستدامة.
وأشار معاليه إلى أن الغاز يُعد مصدراً رئيساً للطاقة على مستوى العالم كونه عاملاً مساعداً للطاقات الصديقة للبيئة، وله دور بارز في الوصول إلى مستهدفات الحياد المناخي، وأمن الطاقة واستدامته على المدى الطويل، موضحاً أن قطاع الغاز يعاني ضعف الاستثمارات وارتفاع الأسعار في الوقت الحالي مقارنة بالسنوات الماضية، وهو الأمر الذي يشكل مصدر قلق ويستدعي تضافر الجهود والتباحث في وضع الحلول التي من شأنها استقرار هذا القطاع الحيوي، مؤكداً أن زيادة مستويات الاستثمار في مجال الغاز المسال واستتباب أمن الأوضاع الجيوسياسية التي يعانيها العالم، سيسهم في استقرار أسعار الغاز. وأعرب معالي وزير الطاقة والبنية التحتية عن تطلعاته لأن يشهد العام الحالي والأعوام المقبلة توازناً في أسعار الغاز بفضل الخطط الطموحة والواضحة وتدفق الاستثمارات، والشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب استقرار الأوضاع السياسية العالمية.
وأكد أن الإمارات حريصة على العمل مع شركائها حول العالم تحت مظلة المنظمات الدولية، بهدف تسريع تحول الطاقة ووصولها إلى الأسواق العالمية بمرونة أكبر بعيداً عن المتغيرات الجيوسياسية، وإن المرحلة الحالية والمقبلة تتطلب تكثيف جهود حكومات العالم لتطوير الخطط والاستراتيجيات المستقبلية لتسريع التحول العالمي في قطاع الطاقة، وزيادة التركيز على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، لاسيما الغاز المسال.
وأوضح معاليه أن الإمارات ملتزمة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والعمل على تعزيز الشراكة مع جميع دول العالم لتحقيق نتائج ملموسة في العمل المناخي، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بالعمل على مواكبة الطلب المتزايد على الطاقة، من خلال اعتمادنا على مصادر متجددة وصديقة للبيئة.

الإمارات
سهيل المزروعي
وزارة الطاقة والبنية التحتية
أسبوع أبوظبي للاستدامة
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