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الإمارات تبحث مع رومانيا التعاون في مجال الطاقة

الإمارات تبحث مع رومانيا التعاون في مجال الطاقة
15 يناير 2023 01:40

أبوظبي (وام)

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بحث معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، مع معالي فيرجيل بوبيسكو بود، وزير الطاقة الروماني والوفد المرافق، تعزيز أطر التعاون المشترك في مجالات الطاقة والعمل المناخي. 
جاء ذلك خلال استقبال معاليه في مقر الوزارة بأبوظبي، وذلك على هامش أعمال منتدى الطاقة العالمي الذي تستضيفه إمارة أبوظبي.
وبحث الجانبان، خلال اللقاء، آفاق استضافة الإمارات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «COP 28»، وأهمية التعاون الدولي لمواجهة التغير المناخي، وعدداً من ملفات تطوير التعاون بين البلدين، وسبل تقوية العلاقات الثنائية في مجال الطاقة النظيفة والاستدامة.
وأشاد معالي سهيل المزروعي بالعلاقات الثنائية مع جمهورية رومانيا التي شهدت تقدماً كبيراً خلال السنوات الماضية، بفضل دعم القيادة الحكيمة في البلدين الصديقين، والثقة المتبادلة والاحترام والمصالح المشتركة، مؤكداً أن هذه اللقاءات تعكس رغبة وإرادة البلدين في توسيع نطاق الشراكات وتعميقها، خاصة في المجالات المهمة، والتي تسهم في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة.

أسبوع أبوظبي للاستدامة
الإمارات
رومانيا
الطاقة
سهيل المزروعي
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