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الاقتصادي

«كهرباء ومياه دبي» الشريك الداعم لحفل افتتاح «أبوظبي للاستدامة»

جناح الهيئة في دورة سابقة من أسبوع أبوظبي للاستدامة (من المصدر)
15 يناير 2023 01:40

دبي (الاتحاد)

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تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي في أسبوع أبوظبي للاستدامة، بصفتها الشريك الداعم لحفل الافتتاح الرسمي للحدث الذي تستضيفه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) في الفترة من 14 إلى 19 يناير 2023، تحت شعار «معاً لتعزيز العمل المناخي وصولاً إلى مؤتمر COP28»، وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
ويلقي معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، كلمة رئيسة في اليوم الثاني من فعاليات «قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة» بعنوان «الاستدامة محور رئيس وقصة نجاح لدولة الإمارات»، حيث يسلط الضوء على الاستراتيجيات والمبادرات والمشاريع المبتكرة التي تهدف إلى تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات لضمان مستقبل أكثر إشراقاً للجميع.
وأكد معالي سعيد الطاير حرص الهيئة على دعم الفعاليات الوطنية الرائدة التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة، مشيراً إلى أن رعاية الهيئة لأسبوع أبوظبي للاستدامة يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية والتعاون المشترك بين هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، مشيراً إلى أن «أسبوع أبوظبي للاستدامة» الذي تنظمه مصدر ومعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، يسهمان بدور كبير في تعزيز جهود الدولة في مجال الاستدامة.
وأضاف معالي الطاير: «أسهمت رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، في أن تصبح دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة في إطلاق المبادرات والاستراتيجيات الطموحة التي تساعد على مكافحة الانبعاثات الكربونية والتكيف مع التغير المناخي وتسهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي بالتوازي مع الاستدامة البيئية. ويسعدنا أن نكون شركاء أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي يدعم، هذا العام، استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 28) في مدينة إكسبو دبي خلال شهر نوفمبر المقبل.»
وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «يمثل أسبوع أبوظبي للاستدامة ومعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، حدثين بارزين على أجندة الاستدامة العالمية، وإننا فخورون بدعم هيئة كهرباء ومياه دبي لدورة هذا العام من أسبوع أبوظبي للاستدامة كشريك استراتيجي».
وأكد الرمحي أن الجهود التي تبذلها كل من «مصدر» وهيئة كهرباء ومياه دبي تسهم في ترسيخ الدور الرائد لدولة الإمارات في مجال العمل المناخي والمضي قدماً في تحقيق أجندة الاستدامة العالمية، ومن شأن هذه الشراكة التي تجمع الطرفين أن تساهم في دعم أهدافنا المشتركة الساعية إلى تعزيز التعاون الدولي في مجالي الاستدامة والعمل المناخي.

هيئة كهرباء ومياه دبي
أسبوع أبوظبي للاستدامة
مصدر
شركة أبوظبي لطاقة المستقبل
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