الأسهم الإماراتية تستقطب سيولة بقيمة 7.8 مليار درهم

يوسف البستنجي (أبوظبي)

استقطبت أسواق المال الإماراتية سيولة إجمالية بلغت قيمتها 7.8 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، في مؤشر على استمرار جاذبية أسواق المال المحلية للمستثمرين من الشركات والمؤسسات والأفراد، واستقرت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في السوقين، عند إغلاق يوم أمس، عند مستويات قريبة من مستوياتها بنهاية الأسبوع الأسبق، رغم عمليات جني أرباح من بعض المؤسسات المستثمرة بالأسهم المحلية.

سوق أبوظبي

وبلغت قيمة التداولات في سوق أبوظبي للأوراق المالية 6.7 مليار درهم خلال الجلسات الخمس الماضية، ما يشير إلى استمرار معدلات السيولة المرتفعة المتوافرة للتداول في سوق العاصمة أبوظبي، بحسب البيانات الإحصائية الصادرة عن السوق.

وتظهر البيانات، أن السوق شهد خلال الأسبوع الماضي إبرام 72.6 ألف صفقة توزعت على 1.1 مليار سهم تم تداولها من أسهم الشركات المدرجة في السوق، وكانت محصلتها ارتفاع أسعار الإغلاق لـ 30 شركة، فيما أغلقت أسعار 38 شركة على تراجع، مقابل استقرار أسعار السوق لـ 30 شركة أخرى دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها السابقة نهاية الأسبوع الأسبق.

وأغلق المؤشر العام للسوق على ارتفاع طفيف بلغت قيمته 12.48 نقطة، تعادل زيادة بنسبة 0.12 عند مستوى الإغلاق البالغ 10.210 نقاط، واستقرت القيمة السوقية للشركات المدرجة عند مستوى 2.639 تريليون درهم بانخفاض قيمته 1.6 مليار درهم تقريباً، مقارنة مع الأسبوع الأسبق.

وتعرضت الأسعار لبعض الضغط نتيجة عمليات بيع لمؤسسات، إذ بلغت قيمة صافي تداولات المؤسسات في سوق أبوظبي نحو 55.1 مليون درهم صافي بيع خلال الأسبوع، ومع ذلك، فإن تداولات المؤسسات في سوق أبوظبي هي التي تهيمن على السوق، إذ بلغت قيمة تداولاتها نحو 5.65 مليار درهم، فيما بلغت قيمة تداولات الأفراد 1.05 مليار درهم.

إلى ذلك، بلغ صافي تداولات المستثمرين الأجانب نحو 290 مليون درهم صافي بيع خلال الأسبوع.

سوق دبي

وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي بقيمة 2 مليار درهم، لتبلغ 579 مليار درهم، عند إغلاق جلسة الأمس، مقارنة مع 577 مليار درهم بنهاية الأسبوع الأسبق. وأغلق المؤشر العام للسوق عند 3324 نقطة بارتفاع نحو 22 نقطة خلال الأسبوع الماضي، مقارنة مع 3302.4 نقطة الأسبوع الأسبق. وتظهر بيانات السوق أن السيولة المتداولة بلغت 1.13 مليار درهم خلال الأسبوع.

وبلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال الأسبوع الماضي في سوق دبي المالي نحو 596.44 مليون درهم لتشكل ما يقارب من 52.80% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال الفترة نفسها نحو 568.82 مليون درهم، لتشكل ما نسبته 50.36% من إجمالي قيمة المبيعات، ونتيجة لهذه التطورات، فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 27.61 مليون درهم، كمحصلة شراء.

من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي حوالي 801.70 مليون درهم، لتشكل ما نسبته 70.97 مليون درهم من إجمالي قيمة التداول.

وفي المقابل، بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الفترة نفسها حوالي 834.25 مليون درهم، لتشكل ما نسبته 73.85% من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 32.55 مليون درهم، كمحصلة بيع.



16 مليار درهم مكاسب آخر جلسة

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تداولات، أمس، وربح رأسمالها السوقي نحو 16 مليار درهم. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.202 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس الأول إلى 3.218 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، منها 2.638 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و579.14 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.43 مليار درهم، منها 1.25 مليار درهم في سوق أبوظبي، و179.5 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 261.2 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 16.9 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» بنسبة 0.61% ليغلق عند 10151.47 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.56 % ليغلق عند 10210.26 نقطة، فيما زاد مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.31% أو ما يعادل 10.55 نقطة ليغلق عند 3323.96 نقطة. وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع سهم «أبوظبي الأول» 0.51% و«الدار العقارية» 2.86% و«فيرتيغلوب» 2.28% و«أدنوك للحفر» 2.18% و«أي آند» 2.03% و«أدنوك للتوزيع» 1.83% و«موانئ أبوظبي» 1.62% و«طاقة» 1.14% و«أبوظبي التجاري» 1%، وتصدر «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً 222.1 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي» جاذباً 151.1 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بسيولة 98.6 مليون درهم.

دعم صعود سوق دبي ارتفاع سهم «دبي الإسلامي» بنسبة 1.8% و«الإمارات دبي الوطني» 0.39% و«إعمار العقارية» 0.51% و«ديوا» 0.87% و«أرامكس» 2.01% و«تيكوم» 0.45%. وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 60.8 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة 29.9 مليون درهم، و«سالك» 19.7 مليون درهم.