رأسمال البنوك الوطنية يرتفع 3.4 مليار درهم

أبوظبي (الاتحاد)

ارتفع إجمالي رأس المال والاحتياطيات للبنوك الوطنية الإماراتية (23 بنكاً) بقيمة 3.4 مليار درهم خلال شهر أكتوبر الماضي ليبلغ 360 مليار درهم مقارنة مع 356.6 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2022، فيما ارتفع إجمالي رأس مال البنوك الأجنبية واحتياطياتها (37 بنكاً) بقيمة 800 مليون درهم خلال الشهر نفسه لتبلغ قيمتها 57.5 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2022 مقارنة مع 56.7 مليار درهم في نهاية سبتمبر الذي سبقه، بحسب البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

واستقرت نسبة القروض إلى الموارد المستقرة لدى البنوك الوطنية عند مستوى 78.7%، وهي نسبة تظهر أن البنوك تملك هامشاً واسعاً للإقراض والتمويل، وتتمتع بالسيولة اللازمة لدعم النمو الاقتصادي والطلب على التمويل والإقراض في السوق المحلية.

إلى ذلك ضخت البنوك الوطنية استثمارات في الأسهم المحلية بـ 400 مليون درهم خلال شهر أكتوبر 2022، ليرتفع رصيد استثماراتها في هذا القطاع إلى 11.7 مليار درهم.