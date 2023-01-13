«أبوظبي للجودة» ينفذ 316 ألف فحص مخبري

أبوظبي (وام)

نفذ مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة خلال 2022 نحو 316 ألف فحص مخبري من خلال مختبراته المتخصصة في مجالات المياه والأغذية والسوائل والبيئة ومواد البناء والتشييد وزيوت المحولات والزراعة، بالإضافة إلى الأدوية والأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل.

وكشف التقرير السنوي لإنجازات مختبر الفحص المركزي التابع للمجلس للعام 2022، أن فحوص المياه سجلت 211 ألفاً و430 فحصاً بما نسبته 67% من إجمالي الفحوص المخبرية التي تم تنفيذها خلال العام الماضي والموزعة على 61 ألفاً و239 فحصاً للأغذية والسوائل، و22 ألفاً و966 فحصاً للبيئة، و9413 فحصاً لمواد البناء والتشييد.