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8.1 مليار درهم تداولات العقارات في دبي

8.1 مليار درهم تداولات العقارات في دبي
14 يناير 2023 00:43

دبي (الاتحاد) 

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع المنتهي، أمس، أكثر من 8.1 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 2110 مبايعات بقيمة 6.1 مليار درهم، منها 221 مبايعة للأراضي بقيمة 1.18 مليار درهم، و1889 مبايعة للشقق والفلل بنحو 4.93 مليار درهم. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 125 مليون درهم بمنطقة الرفاعة كأهم المبايعات.
وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 194 مبايعة بقيمة 382 مليون درهم. وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.51 مليار درهم، منها 79 رهن أراض بقيمة 652.22 مليون درهم، و293 رهن فلل وشقق بقيمة 855.88 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مدينة المطار بقيمة 241 مليون درهم.
أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 92 هبة بقيمة 498.13 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 288 مليون درهم.

العقارات في دبي
تصرفات العقارات في دبي
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الإمارات
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التصرفات العقارية
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