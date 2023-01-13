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«الاتحاد للطيران» الأكثر التزاماً بمواعيد الرحلات في الشرق الأوسط

«الاتحاد للطيران» الأكثر التزاماً بمواعيد الرحلات في الشرق الأوسط
14 يناير 2023 00:48

أبوظبي (الاتحاد)

احتلت الاتحاد للطيران، المركز الأول من حيث الالتزام بمواعيد الرحلات في الشرق الأوسط، وفقاً لتقرير مجموعة  (أو أي جي) التي صنّفت الناقلة، بين أفضل 20 شركة على مستوى العالم، حيث احتلت المرتبة الـ 19 بين شركات الطيران كافة الكاملة الخدمة والمنخفضة التكلفة عالمياً، فيما جاء مطار أبوظبي الدولي، مقر الاتحاد للطيران، ضمن أفضل خمسة مطارات في منطقة الشرق الأوسط من حيث الالتزام بالمواعيد.
وحقّقت الاتحاد للطيران، وفقاً لتقرير (أو أي جي) منصة البيانات الرائدة عالمياً في قطاع السفر العالمي، أداء وصول في غضون 15 دقيقة من الموعد المحدد بنسبة 81%، وتابعت تسجيل أدنى معدلات الإلغاء في العالم، لضمان توفير تجربة سفر سلسة لضيوفها مع مواعيد رحلات موثوقة.
وقال محمد عبدالله البلوكي، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في مجموعة الاتحاد للطيران، تعتبر سلامة وأمن العمليات التشغيلية في قمة أولويات الاتحاد للطيران، يؤكد إدراج الاتحاد للطيران على قائمة أو أي جي لعام 2022 التزامها تجاه ضيوفها بدقة مواعيدها، وتواصل الشركة سعيها لتعزيز هذه الموثوقية من خلال جهود موظفيها واعتماد التكنولوجيا والابتكار.

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تعرّف «أو أي جي» الالتزام بمواعيد الرحلات بألا يتجاوز وصول أي رحلة 15 دقيقة عن وقتها المحدد، وهو معيار قياسي في صناعة الطيران، مع الأخذ في الاعتبار مجموعة من العوامل المتغيرة التي يمكن أن تؤثر على العمليات التشغيلية.

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