«أبوظبي للاستدامة» ينطلق اليوم باجتماعات «آيرينا» و«منتدى الطاقة»

سيد الحجار (أبوظبي)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تبدأ اليوم فعاليات النسخة الـ 15 من أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023، والتي تستمر خلال الفترة من 14 إلى 19 يناير الحالي، تحت شعار «معاً لتعزيز العمل المناخي وصولاً إلى مؤتمر COP28».

وتنطلق فعاليات الأسبوع، بعقد الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، ومنتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي، فيما يقام حفل الافتتاح والإعلان عن الاستراتيجية الخاصة بمؤتمر الأطراف «COP28»، وحفل توزيع جائزة زايد للاستدامة، وقمة أسبوع أبوظبي للاستدامة بعد غد الاثنين 16 يناير.

ويتم عقد القمة العالمية لطاقة المستقبل، ومبادرة «ابتكر»، ومركز شباب من أجل الاستدامة من 16 إلى 18 يناير، وملتقى السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجدّدة في 17 يناير، وقمة الهيدروجين الأخضر، وملتقى أبوظبي للتمويل المستدام في 18 يناير.

أمن الطاقة

وتركز فعاليات الدورة السابعة من منتدى الطاقة العالمي الذي ينظمه المجلس الأطلسي، وتنطلق فعالياته في أبوظبي اليوم، وتستمر لمدة يومين، بشكل خاص على تحديات إدارة أولويات أمن الطاقة، والجهود المبذولة للتخلص من الانبعاثات الكربونية، حيث يجمع المنتدى تحت مظلته قيادات الطاقة الأكثر تأثيراً على مستوى العالم، لتحديد أجندة الطاقة العالمية، ودراسة أثر المنتدى في تغيير منظومة الطاقة على المدى البعيد.

كما تعقد الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) اليوم اجتماع جمعيتها الثالث عشر، والذي يستمر على مدى يومين، حيث يضم الاجتماع أكثر من 1500 شخصية رفيعة المستوى تحت شعار «تحولات الطاقة حول العالم - التقييم العالمي» لتحديد أولويات مسار التحول في قطاع الطاقة، استعداداً لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الحالي.

تنسيق الجهود

وقال فرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إن الاجتماع يتيح فرصة للحكومات لتنسيق الجهود بينها لبناء نظام طاقة جديد، وتحقيق أهداف اتفاق باريس بشأن المناخ، وضمان أمن الطاقة والوصول الشامل وغيرها.

ويعد أسبوع أبوظبي للاستدامة مبادرة عالمية أطلقتها دولة الإمارات، وتستضيفها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، حيث سيضم الأسبوع سلسلة من الجلسات رفيعة المستوى التي تركز على الأولويات الرئيسية للتنمية المستدامة قبل انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، الذي يقام في دولة الإمارات في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.

وسيجمع الأسبوع قادة دول وحكومات، وصناع سياسات، وخبراء، ومستثمرين، ورواد أعمال وشباب من مختلف أنحاء العالم، من أجل عقد سلسلة من الحوارات البناءة التي من شأنها الإسهام في تحقيق الحياد المناخي في المستقبل.

وتناقش الأطراف الرئيسية المعنية خلال الأسبوع أبرز القضايا المطروحة على جدول أعمال مؤتمر الأطراف COP28، وضرورة إشراك جميع فئات المجتمع والمعنيين بالشأن المناخي، وكيفية الاستفادة والبناء على التقييم العالمي الأول لاتفاق باريس لتسريع جهود التقدم في مجال العمل المناخي خلال المؤتمر وما بعده.