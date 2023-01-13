جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تنظم سلسلة من النقاشات

أبوظبي (وام)

تستضيف جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي سلسلة من النقاشات خلال مشاركتها في فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل التي تعقد في إطار فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.

وتستعرض الجامعة دور الذكاء الاصطناعي لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه البشرية مثل التغير المناخي، إلى جانب تطبيقاته الرائدة ضمن قطاعات جوهرية مثل التعليم والرعاية الصحية. وتماشياً مع رؤية دولة الإمارات للتقليل من آثار التغير المناخي، وتطوير أفضل الحلول التقنية لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، ستستعرض الجامعة بحوثها ضمن قطاع التعليم، والصحة، والمناخ.

وقال البروفيسور إريك زينغ رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي: «يوفّر أسبوع أبوظبي للاستدامة منصة مثالية لاستعراض البحوث التي تجريها الجامعة والتي تبرز الإمكانات الهائلة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي لتعزيز جهود الاستدامة».

وأضاف ان بحوث الجامعة تدعم ريادة دولة الإمارات في خفض الانبعاثات، وسلاسل التوريد والإنتاج، ووضع السياسات، وجهود الدولة فيما يخص الطاقة النظيفة، كما تعمل الجامعة أيضاً على تطوير تقنيات ذكاء اصطناعي أكثر استدامة.

وشاركت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي الشهر الجاري في توسيع المبادرة التي تقودها منظمة «ملاريا نو مور» للمناخ والصحة جنباً إلى جنب مع مبادرة «بلوغ الميل الأخير»، حيث وقعت الأطراف الثلاثة اتفاقية شراكة موسعة لتعزيز جهود دولة الإمارات طويلة الأمد ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها بهدف توفير حياة كريمة وأكثر صحة.

وخلال أسبوع أبوظبي للاستدامة، ستلقي مجموعة من الباحثين في الجامعة الضوء على بحوثهم ضمن قطاعات المناخ، والتعليم، والصحة، وذلك في منصة الجامعة رقم (A190) في قاعة «أتريوم» وسيحظى الحضور بفرصة الاستماع إلى سلسلة مقابلات ضمن المدونة الصوتية (YouAI)، والتي يمكنكم الوصول إلى حلقاتها السابقة من خلال زيارة الرابط التالي mbzuai.ac.ae/youai/.

ويمكن توظيف تقنية الذكاء الاصطناعي للمساعدة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة تبلغ من 5 إلى 10 في المائة، ما يعادل إجمالي 2.6 إلى 5.3 جيجا طن من غازات ثاني أكسيد الكربون المكافئة في حال استخدام هذه التقنية على مستوى العالم.