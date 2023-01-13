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بحث سبل تطوير الشراكات والتعاون في الطاقة والمناخ مع ألمانيا

بحث سبل تطوير الشراكات والتعاون في الطاقة والمناخ مع ألمانيا
14 يناير 2023 00:42

أبوظبي (وام) 

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التقى معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، معالي ستيفان وينزل، وزير الدولة البرلماني بوزارة الاقتصاد والمناخ الألمانية، والوفد المرافق له، على هامش منتدى الطاقة العالمي الذي تستضيفه أبوظبي وبحثا عدداً من ملفات تطوير التعاون بين البلدين، وسبل تعزيز آفاق الشراكة في مجال الطاقة والعمل المناخي.
وناقش الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد في ديوان وزارة الطاقة والبنية التحتية بأبوظبي، آفاق استضافة الإمارات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP 28)، وأهمية التعاون الدولي لمواجهة التغير المناخي.
وأكد معالي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على التعاون البناء وتعزيز العلاقات في مجالات الطاقة، لاسيما النظيفة منها، والعمل المناخي مع دول العالم، بما يسهم في تعزيز التأثير الإيجابي في العمل المناخي، ودعم رؤية «نحن الإمارات 2031» ومستهدفات الخمسين القادمة نحو التنمية المستقبلية المستدامة.

أبوظبي
الإمارات
منتدى الطاقة العالمي
ألمانيا
سهيل المزروعي
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