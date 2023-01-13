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الاقتصادي

«الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة» تعرض مبادرات لتطبيق منظومة الاقتصاد الدائري

«الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة» تعرض مبادرات لتطبيق منظومة الاقتصاد الدائري
13 يناير 2023 22:40

أبوظبي (الاتحاد) 

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تعتزم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال مشاركتها في فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023، الإعلان عن قرار تنظيمي يتعلق باستخدام عبوات البلاستيك معادة التدوير، يستهدف تعزيز الاستدامة وتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم الداعمة والمحفزة لتطبيق منظومة الاقتصاد الدائري، كأحد ركائز تحقيق الحياد المناخي، وتعزيز الشراكات المحلية والدولية.
وتستعرض فرق العمل الفنية في الوزارة أبرز الممكنات والمحفزات المقدمة للشركات الصناعية من خلال حلول الثورة الصناعية الرابعة ودورها في الارتقاء بالكفاءة الإنتاجية والتنافسية الصناعية، وحلول التمويل المستدام، من خلال مبادرة «اصنع في الإمارات» والداعمة لتصنيع منتجات منخفضة الانبعاثات، انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
كما تعرض الوزارة منظومة البنية التشريعية الإماراتية والداعمة للصناعات المتقدمة والأنظمة الإماراتية للمركبات الهيدروجينية والمركبات الكهربائية وبرامج كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، وما لها من أثر مباشر على تحفيز الشراكات والتكامل في القطاع الصناعي بين الشركات الرائدة في الدولة، ونظيرتها الأجنبية المشاركة في الحدث. وتعزيزاً لتطبيق منظومة الاقتصاد الدائري وحفاظاً على استدامة الموارد والتي تمثل أحد ركائز العمل من أجل المناخ، وتحقيق مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية للوصول للحياد المناخي بحلول 2050، تكشف الوزارة عن تفاصيل قرار تنظيمي يتعلق بالعبوات البلاستيكية المستخدمة لتعبئة مياه الشرب لتعزيز خفض نفايات البلاستيك وعمليات التصنيع القائمة على إعادة التدوير، كما ستشهد إطلاق مشروع شراكة استثماري وطني لإعادة التدوير عبر الاعتماد على حلول التكنولوجيا المتقدمة.

وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
أبوظبي
الإمارات
أسبوع أبوظبي للاستدامة
الاقتصاد الدائري
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