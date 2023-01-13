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قمة أسبوع الاستدامة تناقش سبل تحقيق الحياد المناخي

قمة أسبوع الاستدامة تناقش سبل تحقيق الحياد المناخي
13 يناير 2023 22:50

أبوظبي (الاتحاد)

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يستضيف أسبوع أبوظبي للاستدامة، قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023، والتي ستقام على مدار يومي 16 و17 يناير الجاري. وتجمع القمة قادة دول وصنّاع سياسات وخبراء وقادة من مختلف القطاعات ورواد أعمال من حول العالم، لمناقشة أبرز القضايا الملحّة والفرص التي تسهم في تحفيز الجهود العالمية لتحقيق الحياد المناخي.
وتعد القمة الحدث الأبرز ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي يقام خلال الفترة من 14 إلى 19 يناير الجاري. 
وتركز القمة على كيفية توسيع نطاق ودور التقنيات المبتكرة والنوعية، والتأكيد على أهمية الشراكات الدولية، ومناقشة قضايا أمن الغذاء والطاقة، وكيفية تشكيل هياكل مالية عالمية تسهم في تحفيز العمل المناخي، بالإضافة إلى مناقشة سبل تأمين إمدادات مستقرة للطاقة بالتوازي مع جهود تحقيق الحياد المناخي. وستوفر هذه القمة فرصة فريدة لبناء حوار مستمر بين الأطراف الرئيسية المعنية وترجمة التعهدات إلى حلول عملية.
وتأتي قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023 في إطار استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 والتي ستقام خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من نفس العام، وسيشهد مؤتمر الإمارات للمناخ COP28 إجراء أول مراجعة عالمية لاتفاقية باريس للمناخ، حيث سيتم تقييم مدى التقدم الذي أحرزته الدول في إطار خططها المناخية الوطنية. 
كما سيكون الرئيس المعيّن لمؤتمر COP28، معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، رئيس مجلس إدارة شركة «مصدر»، من ضمن أبرز المتحدثين خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.
وتضم قائمة المتحدثين الذين تم تأكيد حضورهم القمة كل من، ماجد السويدي، المدير العام لمكتب مؤتمر الأطراف COP28 (مؤتمر الإمارات للمناخ)، ومعالي سامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية ورئيس مؤتمر المناخ COP27، ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات، ومعالي أغنيس بانييه روناتشر، وزيرة تحول الطاقة في فرنسا، ومعالي خديجة نسي، وزيرة الدولة للبيئة وتغير المناخ والتكنولوجيا بجزر المالديف، ومعالي سارة ريجلوسكي وزيرة الدولة للتنمية المستدامة في الحكومة الفيدرالية في ألمانيا.
وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»: تأتي قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة في وقت يعد العالم فيه أحوج ما يكون إلى جمع قادة العالم وممثلي مختلف قطاعات الأعمال والجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، من أجل مناقشة سبل وفرص معالجة قضية تغير المناخ التي تعد الأكثر إلحاحًا في عصرنا الحالي، ومن أجل ذلك حرصنا في «مصدر» بصفتنا المضيف الرسمي لأسبوع أبوظبي للاستدامة، أن نوجه الدعوات للقادة من جميع أنحاء العالم لحضور قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة لعام 2023. 
وساهم أسبوع أبوظبي للاستدامة منذ إطلاقه في عام 2008 في تثقيف وتحفيز عشرات الآلاف من المشاركين على مدار دوراته السنوية، وذلك من خلال توفير منصات للحوار والنقاش وتحفيز العمل المشترك لوضع حلول لتحديات الاستدامة الأكثر إلحاحًا في العالم.

أبوظبي
الإمارات
أسبوع أبوظبي للاستدامة
الحياد المناخي
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