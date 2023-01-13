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10 وجهات جديدة لشبكة طيران الإمارات بطائرة A380

طائرة طيران الإمارات A380
13 يناير 2023 21:55

دبي (الاتحاد) أعلنت طيران الإمارات عن خططها لتوسيع نطاق عملياتها لتشغيل طائرة A380 العملاقة، بإضافة 10 وجهات جديدة إلى شبكة الطائرة، لتصل بحلول الصيف المقبل إلى 50 وجهة، مقارنة مع 40 وجهة حالياً.
وكشفت الشركة عن جدولها لتشغيل طائرة A380 إلى جلاسكو في 26 مارس المقبل ونيس في الأول من يونيو وبرمنجهام في الأول من يوليو، وكذلك استئناف تشغيل رحلتها اليومية الثانية إلى لندن ستانستيد اعتباراً من الأول من مايو 2023، بطائرات البوينج المجهزة بالدرجة الأولى والتي سترفع عمليات الناقلة إلى العاصمة البريطانية إلى إحدى عشرة رحلة يومياً، بما في ذلك ست رحلات يومياً إلى لندن هيثرو وثلاث رحلات يومياً إلى لندن غاتويك.
وتشغل طيران الإمارات،التي تعد أكبر مشغّل لطائرات إيرباص A380، مع أكثر من 80 طائرة في الخدمة حالياً، طائراتها الإيرباص A380 إلى40 وجهة حول العالم، وبحلول الصيف المقبل، ستتوسع شبكة هذه الطائرة الشهيرة لتخدم ما يصل إلى 50 وجهة، ما يعني استعادة نحو 90% من شبكتها إلى مستويات ما قبل الجائحة.

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