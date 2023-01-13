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الاقتصادي

رجاء المزروعي رئيساً تنفيذياً بالإنابة لـ«الاتحاد لائتمان الصادرات»

رجاء المزروعي
13 يناير 2023 21:40

أعلنت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، عن تعيين رجاء المزروعي، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، رئيساً تنفيذياً بالإنابة، خلفاً لماسيمو فالسيوني. وقال معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد لائتمان الصادرات: «نحن بصدد مرحلة انتقالية مهمة في مسيرة الشركة، التي لعبت منذ تأسيسها في عام 2018 دوراً محورياً في دعم الصادرات والتجارة والاستثمارات غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة بما يتماشى مع أجندة التنويع الاقتصادي الوطني للدولة، لذلك فإنه يسعدنا أن تتولى السيدة رجاء المزروعي قيادة هذه المرحلة». وأضاف معاليه: «لقد جاء هذا التعيين من أجل ضمان استمرارية تقديم خدماتنا بسلاسة والعمل بنفس المستوى العالي من الاحترافية والتفاني تجاه شركائنا وعملائنا، ونحن على ثقة بأن شركة الاتحاد لائتمان الصادرات ستكون في أيدٍ متمكنة وذات كفاءة عالية خلال هذه المرحلة بما يعزز آفاق النمو المستقبلية للشركة». وتمتلك رجاء المزروعي خبرة في التحول الرقمي مع أكثر من عقدين من العمل في قطاعي الخدمات المالية والتكنولوجيا. كما أن لديها سجلاً حافلاً في قيادة تحول الشركات وتمكين الأعمال من النجاح بالإضافة إلى عضوية عدد من مجالس الإدارات في المنطقة.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
رجاء المزروعي
شركة الاتحاد لائتمان الصادرات
عبدالله بن طوق
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