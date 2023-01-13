الأسهم الأوروبية تصعد للجلسة الثالثة على التوالي

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تداولات اليوم، لتواصل مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي.
وبحلول الساعة 01:25 مساءً بتوقيت الإمارات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600 " الأوروبي بنسبة 0.55 في المائة أو ما يعادل 2.44 نقطة ليصل عند مستوى 452.66 نقطة.
وصعد مؤشر "يورو ستوكس 50" بنسبة 0.55 في المائة ما يعادل 23.03 نقطة ليبلغ مستوى 4149.71 نقطة، وزاد مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنحو 40.22 نقطة أو ما نسبته 0.58 في المائة ليصل إلى 7015.9 نقطة. ونما مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.2 في المائة أو ما يوازي 30.8 نقطة ليصل إلى 15089.09 نقطة، وزاد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.61 في المائة أو ما يوازي 46.74 نقطة ليبلغ مستوى 7839.96 نقطة.