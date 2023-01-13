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الذهب يتراجع عن أعلى مستوياته منذ مطلع مايو

سبائك من الذهب
13 يناير 2023 11:26

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتتخلى عن أعلى مستوياتها منذ مطلع مايو 2022. ونزلت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.13% أو ما يعادل 2.32 دولار لتصل إلى 1894.62 دولار للأونصة، وفقا لبيانات الأسواق العالمية بحلول الساعة "10:08 صباحاً بتوقيت الإمارات".

في حين انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير 2023 بما نسبته 0.08% تعادل 1.55 دولار لتصل إلى 1897.35 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.91% إلى 23.78 دولار للأوقية، ونزل البلاتين بنسبة 0.67% إلى 1072.5 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.18% إلى 1798.28 دولار.

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