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الاقتصادي

417.5 مليار درهم رأسمال واحتياطيات بنوك الإمارات بنهاية أكتوبر الماضي

مصرف الإمارات المركزي
13 يناير 2023 10:39

أعلن مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة علي أساس سنوي بنحو 22.2 مليار درهم أو ما نسبته 5.35% ليصل إلى 417.5 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 395.3 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2021.

وأضاف المصرف المركزي، في تقرير المؤشرات المصرفية في الدولة لشهر أكتوبر، أن رأسمال واحتياطيات البنوك زاد على أساس شهري بنسبة 1.02% أو ما يعادل 4.2 مليار درهم مقابل 413.3 مليار درهم خلال سبتمبر 2022. وأوضح أن رأسمال واحتياطيات البنوك ارتفع بنحو 15 مليار درهم أو ما نسبته 3.7% خلال العشرة أشهر الأولي من العام الماضي، مقارنة بنحو 402.5 مليار درهم خلال ديسمبر 2021.وذكر المصرف المركزي أن رأسمال واحتياطيات البنوك لا تشمل القروض / الودائع الثانوية لكنها تتضمن أرباح السنة الحالية.

وبحسب المركزي، استحوذت البنوك الوطنية على نحو 86.2% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة مع وصول قيمتها إلى 360 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 18.1 مليار درهم أو ما نسبته 5.3% مقابل نحو 341.9 مليار درهم خلال أكتوبر 2021.ووصلت حصة البنوك الأجنبية إلى 13.8% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة مع بلوغ قيمتها 57.5 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 5.7% مقارنة بنحو 54.4 مليار درهم خلال أكتوبر 2021.

وبلغ نصيب بنوك إمارة دبي من رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة نحو 199.6 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، مقابل نحو 186.2 مليار درهم لبنوك أبوظبي و31.7 مليار درهم لبنوك الإمارات الأخرى.

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