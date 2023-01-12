«آيرينا» تقيّم تحولات قطاع الطاقة حول العالم في اجتماعها الـ13

أبوظبي (وام)

تعقد الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» اجتماع جمعيتها الثالث عشر يومي 14 و15 يناير الجاري.

يضم الاجتماع رؤساء الدول، والوزراء، وصنّاع القرار في مجال الطاقة من المنظمات متعددة الأطراف، بالإضافة إلى أصحاب المصلحة الدوليين، ومجموعة من الجهات الفاعلة في القطاع الخاص لتقييم التقدم المحرز في تحول قطاع الطاقة العالمي ووضع أجندة عمل لتسريع وتيرة هذه العملية.

يعدّ هذا الاجتماع الحدث السنوي الأول في أجندة أعمال قطاع الطاقة العالمي لعام 2023، ويجمع أكثر من 1500 شخصية رفيعة المستوى تحت شعار «تحولات الطاقة حول العالم - التقييم العالمي» لتحديد أولويات مسار التحول في قطاع الطاقة، استعداداً لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي تستضيفه دولة الإمارات في وقت لاحق من العام. وتركز مناقشات الاجتماع الموجهة لإيجاد الحلول على عوامل التمكين الحيوية لدعم التحول في قطاع الطاقة. ويشهد الاجتماع عقد لقاءات وزارية مخصصة للدول الجزرية الصغيرة النامية وأميركا اللاتينية وأفريقيا وجنوب شرق آسيا.

وتنطلق الجلسة التمهيدية للجمعية اليوم قبل انعقاد اجتماعها، وتتضمن فعالياتٍ لأصحاب المصلحة لاستعراض مختلف آراء البرلمانيين والشباب والقطاع الخاص بشأن التحول في قطاع الطاقة.

وتتضمن أجندة الجلسة مناقشة مواضيع متنوعة مثل، إدارة نهاية عمر ألواح الطاقة الشمسية الكهروضوئية، ومشاريع الطاقة المتجددة اللامركزية، وغيرها.