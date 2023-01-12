4 مليارات درهم مكاسب الأسهم المحلية

أبوظبي (وام)

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تعاملات أمس بمكاسب 4 مليارات درهم. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.198 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس الأول إلى 3.202 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، منها 2.625 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و576.9 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو1.67 مليار درهم منها 1.46 مليار درهم في سوق أبوظبي و209.6 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 305.3 مليون سهم عبر تنفيذ 24 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» 0.13% ليغلق عند 10089.65 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» 0.11% ليغلق عند 10152.99 نقطة، فيما زاد مؤشر سوق دبي العام 0.47% أو ما يعادل 15.7 نقطة ليغلق عند 3313.41 نقطة.

دعم صعود سوق أبوظبي ارتفاع «أدنوك للحفر» 5.17% و«أمريكانا» 3.03% و«بروج» 2.26% و«أي آند» 1.74% و«موانئ أبوظبي» 1.31% و«أبوظبي الإسلامي» 1.31% و«ملتيبلاي» 1.06% و«ألفا ظبي» 0.39%. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 236.06 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي» جاذباً نحو 174.3 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» بسيولة تجاوزت 147 مليون درهم.