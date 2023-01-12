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الاقتصادي

17.5 مليار درهم زيادة في أصول المصارف الإسلامية خلال 10 أشهر

17.5 مليار درهم زيادة في أصول المصارف الإسلامية خلال 10 أشهر
13 يناير 2023 00:37

أبوظبي (وام) 

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ارتفعت أصول المصارف الإسلامية العاملة في الدولة إلى 607.8 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، وفق أحدث إحصائيات المصرف المركزي.
وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، أن أصول المصارف الإسلامية زادت خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي بنحو 17.5 مليار درهم أو ما نسبته 3% مقارنة بنحو 590.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2021، بينما زادت على أساس سنوي بنسبة 2.1% مقارنة بنحو 595.3 مليار درهم في أكتوبر 2021.
وارتفع الائتمان المصرفي للمصارف الإسلامية إلى 399.1 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 5.7% مقابل نحو 377.5 مليار درهم في أكتوبر 2021، وارتفع خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي بنسبة 4.2% مقابل نحو 383 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2021.
وارتفعت الودائع في المصارف الإسلامية على أساس سنوي بنحو 1% مقارنة بنحو 424.3 مليار درهم في أكتوبر 2021، بينما زادت خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي بنحو 1.35% مقابل 422.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2021. وأوضحت الإحصاءات أن إجمالي استثمارات البنوك الإسلامية وصل إلى 102 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 22% أو ما يعادل 18.5 مليار درهم مقابل استثمارات بنحو 84.1 مليار في أكتوبر 2021. وتوزعت استثمارات البنوك الإسلامية بواقع 71.3 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و18.3 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير «سندات الدين» و2.7 مليار درهم في الأسهم، و10.3 مليار درهم استثمارات أخرى. وعلى صعيد البنوك التقليدية العاملة في الدولة، فتجاوز إجمالي أصولها حاجز ثلاثة تريليونات مع وصولها إلى 3.007 تريليون درهم في نهاية أكتوبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 12.4% مقارنة بنحو 2.635 تريليون درهم في نهاية أكتوبر 2021، وبارتفاع 10.1% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي مقارنة بنحو 2.73 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2021.
ووفق الإحصاءات، تستحوذ البنوك التقليدية على نحو 83.2% من أصول الجهاز المصرفي في الدولة، مقابل حصة المصارف الإسلامية البالغة 16.8%.
ووصل إجمالي الائتمان المصرفي للبنوك التقليدية إلى 1.478 تريليون درهم بنهاية أكتوبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 6.7%، فيما زادت الودائع المصرفية في البنوك التقليدية إلى 1.776 تريليون درهم بنهاية أكتوبر الماضي بنمو على أساس سنوي بنسبة 15.1%.

أصول المصارف الإسلامية
الإمارات
المصارف الإسلامية
المصارف الإسلامية الإماراتية
المصرف المركزي
المصرف المركزي الإماراتي
مصرف الإمارات المركزي
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