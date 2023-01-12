«مورجان ستانلي» يتوقع انتعاش الطلب على النفط

لندن (رويترز)

توقع بنك مورجان ستانلي تقلص الفجوة بين العرض والطلب في سوق النفط خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2023 بدعم من انتعاش الطلب نتيجة إعادة الصين فتح حدودها وعوامل أخرى.

وقال البنك، في مذكرة بتاريخ أمس الأول: «نتوقع بلوغ سوق النفط التوازن في الربع الثاني ثم تتحول إلى ضيق في الربع الثالث والرابع مما يدعم ارتفاع الأسعار في وقت لاحق من هذا العام». وقال البنك إن عدم اليقين بشأن أمور مثل إلغاء القيود في الصين وانتعاش حركة السفر والمخاطر المتعلقة بالمعروض النفطي الروسي وبطء إنتاج النفط الصخري الأميركي والتوقف عن الضخ من الاحتياطي الاستراتيجي من النفط «ستتحول إلى عوامل مؤثرة».

وتوقع مورجان ستانلي أن تظل أسعار خام برنت في الربع الأول في إطار نطاق يتراوح بين 80 و85 دولاراً للبرميل، لكنه توقع أيضا وصول الأسعار إلى 110 دولارات للبرميل بحلول نهاية العام.

وتم تداول خام برنت حول 83.04 دولار للبرميل أمس بعد ارتفاعه ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة.