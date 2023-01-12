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الاقتصادي

الإمارات تشارك في اجتماع مجموعة الشراكة العالمية للشمول المالي

مريم الهاجري وفايزة العوضي خلال المشاركة في الاجتماع (من المصدر)
13 يناير 2023 00:32

أبوظبي (الاتحاد)

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شاركت الإمارات مؤخراً في الاجتماع الأول لمجموعة الشراكة العالمية للشمول المالي (GPFI) للعام 2023، ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين (G20)، في مدينة كولكاتا في الهند التي تترأس مجموعة العشرين حالياً.
وناقش الاجتماع الخطة السنوية لمجموعة الشراكة العالمية للشمول المالي للعام 2023، والتباحث حول آراء ومقترحات الدول بشأن خطة عمل الشمول المالي لعام 2023، بما يتماشى مع أولويات الرئاسة الهندية.
وضم وفد الدولة المشارك في الاجتماع كلاً من مريم الهاجري نائب مدير إدارة الميزانية العامة في وزارة المالية، وفايزة العوضي رئيس حماية المستهلك المالية في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، فيما حضر الاجتماع أعضاء مجموعة العشرين والدول المدعوة، بالإضافة إلى أعضاء مجموعة الشراكة العالمية للشمول المالي وممثلي المنظمات الدولية مثل البنك الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCED).

الشمول المالي
الإمارات
مجموعة العشرين
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