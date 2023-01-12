الإمارات تشارك في اجتماع مجموعة الشراكة العالمية للشمول المالي

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت الإمارات مؤخراً في الاجتماع الأول لمجموعة الشراكة العالمية للشمول المالي (GPFI) للعام 2023، ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين (G20)، في مدينة كولكاتا في الهند التي تترأس مجموعة العشرين حالياً.

وناقش الاجتماع الخطة السنوية لمجموعة الشراكة العالمية للشمول المالي للعام 2023، والتباحث حول آراء ومقترحات الدول بشأن خطة عمل الشمول المالي لعام 2023، بما يتماشى مع أولويات الرئاسة الهندية.

وضم وفد الدولة المشارك في الاجتماع كلاً من مريم الهاجري نائب مدير إدارة الميزانية العامة في وزارة المالية، وفايزة العوضي رئيس حماية المستهلك المالية في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، فيما حضر الاجتماع أعضاء مجموعة العشرين والدول المدعوة، بالإضافة إلى أعضاء مجموعة الشراكة العالمية للشمول المالي وممثلي المنظمات الدولية مثل البنك الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCED).