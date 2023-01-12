%9.5 متوسط ارتفاع أسعار العقارات في دبي خلال 2022

يوسف العربي (دبي)

ارتفع متوسط أسعار العقارات في إمارة دبي بنسبة 9.5% في ديسمبر 2022 مقارنة بالشهر ذاته من عام 2021، حسب التقرير الفصلي لشركة CBRE للاستشارات العقارية.

وأشار التقرير الصادر أمس إلى زيادة متوسط أسعار الشقق في دبي بنسبة 9%، كما ارتفع متوسط أسعار الفلل بنسبة 12.8.

ولفت إلى أن متوسط أسعار الشقق في دبي 1114 درهماً للقدم المربعة، فيما بلغ متوسط أسعار الفلل 1335 درهماً للقدم المربعة.

ووفق التقرير وصل متوسط سعر بيع الشقق إلى 1168 درهماً للقدم المربعة ونحو 1385 للفل.

وسجلت منطقة جميرا أعلى معدل مبيعات للقدم المربعة بسعر 2.324 درهماً بينما سجلت نخلة جميرا في قطاع الفلل بالسوق أعلى معدل مبيعات للقدم المربعة عند 3.921 درهماً. وبنهاية العام الماضي ارتفع متوسط الإيجارات بنسبة 26.9% مقارنة الفترة المقابلة من عام 2021، بعد أن ارتفعت إيجارات الشقق والفيلات بنسبة 27.1% و24.9% على التوالي.

وبلغ متوسط الإيجارات السنوية للشقق 95.164 درهماً، فيما بلغ متوسط إيجارات الفلل 282.150 درهماً. وسجلت نخلة جميرا أعلى متوسط سنوي لإيجارات الشقق والفيلات حيث بلغ متوسط الإيجارات 248.45 ألف درهم ونحو مليون درهم سنوياً على التوالي. ووصل إجمالي عدد معاملات التداولات العقارية في دبي 8662 صفقة في ديسمبر 2022، بنمو سنوي بلغت نسبته 63%.

مع نمو 92.5% في المبيعات على الخريطة.

وقفزت المبيعات الثانوية 35.4% على مدار عام 2022 لتبلغ 90881 صفقة متجاوزة الرقم القياسي الذي بلغ 81182 صفقة 2009.