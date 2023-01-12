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«ابتكر» تسلط الضوء على شركات التكنولوجيا النظيفة

«ابتكر» تسلط الضوء على شركات التكنولوجيا النظيفة
13 يناير 2023 00:31

أبوظبي (الاتحاد) 

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تعود «ابتكر»، المبادرة العالمية التي تقودها مدينة مصدر، إلى أسبوع أبوظبي للاستدامة هذا الشهر متيحةً للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا النظيفة منصة فريدة لعرض تقنياتها المستدامة.
ويحظى المعرض -الذي ينطلق في 16 يناير ويستمر لثلاثة أيام- بدعم وحدة الابتكار التكنولوجي التابعة لمدينة مصدر، وسيتيح لـ22 شركة فرصة عرض ابتكاراتها أمام لجنة الاستثمار في البرنامج للفوز بتمويل تصل قيمته إلى 200 ألف دولار.
وقال أحمد باقحوم، المدير التنفيذي بالإنابة لمدينة مصدر: «ساعدت ‹ابتكر›، منذ إطلاقها عام 2021، عشرات الشركات على إطلاق مشاريع كبرى في المنطقة. وكان تركيز الشركات الناشئة على تطوير تقنيات مبتكرة للمساعدة في مكافحة تغير المناخ حافزاً مهماً لتنظيم معرض أكثر طموحاً».
من جانبه، قال ستيف سيفيرانس، مدير النمو في مدينة مصدر: «إن تعاون وحدة الابتكار التكنولوجي مع ‹ابتكر› يفسح المجال أمام الشركات الطموحة للحصول على دعمنا وتمويلنا بأفضل الوسائل الممكنة، حيث تعرض الشركات مشاريعها مباشرة على كبار مديرينا».

الإمارات
مدينة مصدر
أبوظبي
أسبوع أبوظبي للاستدامة
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