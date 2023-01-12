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475 مليون درهم لبناء مجمع الجادة الفندقي بقلب الشارقة

475 مليون درهم لبناء مجمع الجادة الفندقي بقلب الشارقة
13 يناير 2023 00:35

الشارقة (الاتحاد)

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أرست شركة أرادَ عقداً رئيساً بقيمة 475 مليون درهم، لتشييد مجمّع فيدا الجادة الفندقي، والذي يتضمن بناء فندق فيدا الجادة بطاقة استيعابية تبلغ 175 غرفة، إضافة إلى 255 شقة فاخرة تحت علامة فيدا، و149 شقة مخدومة، والتي تقع جميعاً في الحي الثقافي الجديد بالجادة.
وقال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أرادَ: «نحن على ثقةٍ بأنّ فيدا الجادة والعقارات الفاخرة الأخرى التي نقوم بتطويرها في إطار اتفاقية شراكتنا مع مجموعة إعمار ستعيد صياغة مفهوم الضيافة في الشارقة، كما وستعزز من قوة القطاع السياحي في الإمارة وتضيف المزيد من القيمة إلى اقتصادها المحلي».

شركة أرادَ
الإمارات
الشارقة
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