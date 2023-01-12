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شراكة بين «دي بي ورلد» و«ميرسك»

شراكة بين «دي بي ورلد» و«ميرسك»
13 يناير 2023 00:36

دبي (الاتحاد)

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أبرمت «دي بي ورلد»، شراكة استراتيجية مع «إيه.بي مولر-ميرسك» (ميرسك)، بهدف تحسين الكفاءات التشغيلية وتعزيز جودة الخدمات للمتعاملين وتوطيد التعاون في مجال إزالة الكربون في الأعمال اللوجستية.
وتقدم الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الطرفين الدعم لمتعاملي «ميرسك» من خلال تطبيق أساليب عملية جديدة لتحسين إنتاجية رصيف الميناء، ما يؤدي إلى تعزيز أعمال السفن في تنفيذ المهام بسرعة وكفاءة في ميناء جبل علي وتخفيض استهلاكها للوقود.
وسيتم توفير أدوات إضافية لتعزيز شفافية العمليات داخل الميناء التي ستتيح لمتعاملي «ميرسك» الاستفادة من البيانات التي ترسلها «دي بي ورلد» في الوقت الفعلي من أجل التخطيط لسلاسل التوريد الخاصة بهم بشكل أفضل وتقليل انبعاثات الكربون في عملياتهم.  

دبي
الإمارات
دي بي ورلد
ميرسك
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