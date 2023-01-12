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«اتصالات من &e» تتعاون مع «هواوي» لتوفير شبكة الاتصال المحمولة

«اتصالات من &e» تتعاون مع «هواوي» لتوفير شبكة الاتصال المحمولة
13 يناير 2023 00:40

أبوظبي (وام)

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أعلنت «اتصالات الإمارات»، التي أطلقت هويتها المؤسسية المحدّثة تحت العلامة التجارية «اتصالات من &e»، عن نجاح نشر واختبار شبكة الجيل الخامس MEC «الحوسبة الطرفية متعددة الوصول» الخاصة والمحمولة بالتعاون مع شركة «هواوي تكنولوجيز». ويندرج المشروع في إطار برنامج نشر الاستخدامات التجارية لشبكات الجيل الخامس المستقلة والحوسبة الطرفية متعددة الوصول، وتمكين اتصالات من توفير بديل للشبكات الافتراضية الخاصة التقليدية بالاعتماد على الجيل الخامس، مما يسهم في تعزيز تجربة العمل عن بعد ويتيح إمكانية الوصول إلى مكان العمل من أي مكان وفي أي وقت لكافة الشركات والأعمال في الإمارات. 
ويفرض واقع ازدياد الاعتماد على العمل والتعلّم عن بُعد على المستوى العالمي الحاجة لتعزيز إمكانيات الوصول للشبكة وتوفير الشبكات التي يمكن الاعتماد عليها وتحسين تجربة المستخدم، حيث تعتمد المجتمعات في المدن والمناطق الريفية على الشبكات التي يمكن الوصول إليها بسهولة، والتي توفر الاتصال فائق السرعة بالموارد العامة مثل الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية. ويتيح حل شبكة الجيل الخامس الخاصة المحمولة، الذي يمكن الوصول إليه بسهولة فائقة، الانتقال بين الشبكات العامة والخاصة بسلاسة من أجل نقل وتسليم البيانات في وقت قصير وتعزيز أمان الخدمات في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وقال خالد السويدي، نائب أول رئيس الشبكات والمنصات الرقمية في «اتصالات من &e»: «سيؤدي نشر الشبكة واختبارها دوراً أساسياً في توفير تجربة سلسة للمستهلكين والمؤسسات من خلال تمكين خدمات الجيل الخامس المبتكرة في مجالات السلامة العامة والألعاب والتعليم والرعاية الصحية وغيرها. 

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