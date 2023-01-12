«الدار» تطلق خطة لخفض الانبعاثات

أطلقت الدار العقارية «الدار» خطة صافي الانبعاثات الصفري والتي تتضمن الالتزام بالتحول إلى شركة خالية من الانبعاثات الكربونية «بتحقيق صافي انبعاثات صفري»، ضمن نطاقات الانبعاثات الدفيئة 1 و2 و3 بحلول عام 2050، وبما ينسجم مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ والمبادرة الاستراتيجية الوطنية للحياد المناخي 2050.

وحددت الدار جُملةً من الأهداف لتخفيض الانبعاثات لعام 2030 وبما ينسجم مع علم المناخ، والتي بموجبها ستحقق الشركة صافي صفري من انبعاثات الغازات الدفيئة ضمن النطاق 1 و2، مع تسجيل انخفاض بنسبة 45% في كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة ضمن النطاق 3 وفقاً لخط الأساس للبصمة البيئية في عام 2021 للشركة.

وتحدد خطة صافي الانبعاثات الصفري الآليات المتبعة في ترجمة الأهداف المتوخاة للحد من الانبعاثات الكربونية، سواءً الانبعاثات المباشرة أو الانبعاثات الكربونية الناتجة عن كافة مشاريعها التطويرية، وكذلك الانبعاثات المرتبطة بعملياتها الخاصة بسلسلة التوريد والمستأجرين. وتطمح الدار من خلال هذه الخطة الشاملة إلى تعزيز موقعها على الخارطة العالمية نحو التحوّل إلى الحياد المناخي، وتأكيد التزامها في دعم الجهود المبذولة في الحد من تداعيات التغيّر المناخي.



تغييرات جذرية وسريعة

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: «تلتزم الدار بدعم مستهدفات المبادرة الاستراتيجية الوطنية للحياد المناخي 2050 وقيادة دفة العمل من أجل الحياد المناخ، على مستوى القطاع والمنطقة. ومن هنا تكمن أهمية خطتنا الطموحة التي ستحقق تغييرات جذرية وسريعة عبر كافة أنشطة أعمالنا وسلسلة التوريد الخاصة بنا، وهي ستكون بمثابة بوصلتنا نحو اعتماد آليات جديدة ومبتكرة في تصميم مشاريعنا وإدارة سلسلة التوريد وعمليات البناء والتشييد وإدارة الأصول. وتتسم هذه الخطة بالشمولية والطموح وتستند في تفاصيلها ومكوّناتها إلى أسس علمية، انسجاماً مع ممارسات القطاع العقاري الدولي، كما أنها تؤسس معياراً جديداً في المنطقة، من حيث العمق والشمولية».

وقال: إن طبيعة عمل الدار كشركة مختصة بالتطوير العقاري وإدارة الأصول - مع محفظة متنوعة من أصول التجزئة والضيافة والعقارات السكنية والتجارية واللوجستية وأصول التعليم - يمنحها قدرة عالية على تحويل الأصول عبر دورة حياتها، ولهذا تبنت الشركة نهج الاستدامة عبر دورة الحياة الكاملة للمباني وأدرجت انبعاثات النطاق 3 المتعلقة بالمساحات المؤجرة ضمن التزاماتها.

تطوير الشراكات

وتعد الشراكات عاملاً حاسماً في نجاح عمل الدار لتحقيق خطة صافي الانبعاثات الصفري. وستتعاون الشركة على نطاق واسع مع الموردين لإزالة الكربون من مواد البناء والعمليات التشغيلية، بينما تعمل مع مستأجري المساحات التجارية وجمعيات المُلاك لتحفيز تشغيل الأصول بشكل مستدام. كما يعتبر الوصول إلى الطاقة النظيفة أمراً بالغ الأهمية أيضاً لخطة تحقيق صافي الانبعاثات الصفري، ولهذا تسعى الدار إلى التعاون مع شركات المرافق للحصول على طاقة منخفضة الكربون لمحفظة أصولها في الوقت الذي تقوم به هذه الشركات بإزالة الانبعاثات الكربونية من شبكة الكهرباء، انسجاماً مع مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وستتعاون الدار أيضاً مع الجهات الحكومية المعنية لوضع اللوائح التنظيمية اللازمة وتعزيز المنافسة العادلة لشركاء البناء في مساعي إزالة الكربون.