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الاقتصادي

طيران الإمارات تستثمر 1.5 مليار درهم في المنشآت الهندسية

طائرة تابعة لطيران الإمارات (أرشيفية)
12 يناير 2023 21:46

مصطفى عبد العظيم (دبي) كشفت طيران الإمارات عن خططها لاستثمار 1.5 مليار درهم في مشروع توسعة منشآتها الهندسية، في مطار آل مكتوم الدولي بإضافة 7 حظائر جديدة، لمواكبة خطط الشركة للمنافسة عالمياً في تقديم خدمات التجهيز الداخلي لمقصورات الطائرات وتحديث وتجديد أساطيل شركات الطيران.
وتأتي هذه الخطوة وفقاً لعادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»، بعد النجاح الكبير الذي حققه المركز الهندسي لطيران الإمارات في تنفيذ أضخم برنامج تحديث لأسطول طائرات لشركة واحدة في العالم وبدء إعادة إدخال أولى الطائرات المحدثة للخدمة ضمن البرنامج الذي يشمل 120 طائرة من طرازي A380، وبوينج 777 ويمتد حتى العام 2025.
وكشف الرضا في تصريحات لممثلي الصحف المحلية، أن المركز الهندسي التابع لطيران الإمارات يخطط لتقديم خدماته تجارياً في سوق تحديث وتجديد الطائرات التابعة لمختلف الناقلات الجوية الأخرى، بما في ذلك شركات الطيران الخاص ورجال الأعمال.
 وأضاف الرضا أن فتح المجال أمام العمل التجاري للشركات الراغبة بالتجديد والتحديث ضمن منشآت مركز الإمارات الهندسي سيكون ابتداءً من العام 2025، لافتاً إلى أن المركز الهندسي في طيران الإمارات يمتلك خبرات عالية للتعامل مع مختلف متطلبات المتعاملين من الشركات والناقلات الجوية، بما في ذلك توفير أحدث وأكثر الطرق كفاءة في إدارة عمليات التجديد ضمن إطار زمني تنافسي، مقارنة بالمنشآت والخدمات التي توفرها شركات أخرى حول العالم.
وأوضح أن هذه الحظائر التي تضمن كذلك حظيرة مخصصة لطلاء الطائرات ستحتاج موظفين من مهندسين وفنيين إداريين للقيام بالمهام المطلوبة، وبالتالي ستعمل طيران الإمارات على توظيف المزيد من المهارات من حول العالم، مشيراً إلى أن هذه الحظائر الجديدة ستعمل جنباً إلى جنب مع الحظائر الحالية وعددها 12 حظيرة.

تسلم 777 إكس يوليو 2025
وكشف الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»، عن تأكيد شركة بوينج، اعتزامها البدء في تسليم أولى طائرات طلبية طيران الإمارات من طائرة بوينج 777 إكس في يوليو من عام 2025، وذلك وفقاً أحدث ما توصلت إليه المباحثات المتواصلة بين الناقلة وشركة بوينج الأميركية، لافتاً إلى أنه في المقابل لم يتم التوصل حتى الآن إلى صيغة نهائية بخصوص تسليم أولى طائرات طلبية بوينج 787.

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A350 في أغسطس 2024
وكشف الرضا كذلك عن بدء تسلم طيران الإمارات أول طائرة من طراز A350 من قبل شركة إيرباص، في أغسطس من العام المقبل 2024، متوقعاً استلام الناقلة 50 طائرة جديدة من طرازي إيرباص وبوينج خلال ثلاث سنوات ونصف السنة بدءاً من شهر أغسطس 2024، الأمر الذي سينعكس على نمو أسطول الناقلة الدولية الأكبر في العالم.

رحلات شنغهاي
وأشار الرضا إلى اعتزام طيران الإمارات استئناف تشغيل رحلاتها إلى شنغهاي الصينية خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الحصول على الموافقات التنظيمية من الصين، لافتاً أن الناقلة تشغل في الوقت الحالي 4 رحلات أسبوعية إلى غوانزو الصينية، متوقعاً يشهد السوق الصيني طلباً قوياً بمجرد استئناف الرحلات إلى الوجهات الصينية، بسبب إغلاق هذا السوق لمدة 3 سنوات تقريباً بسبب الوباء.

طيران الإمارات
بوينج
عادل الرضا
إيرباص
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