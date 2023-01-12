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الاقتصادي

«دو» ترفع معدل التوطين بنهاية 2022 إلى 40.3%

جانب من الكوادر المواطنة بـ«دو»
12 يناير 2023 21:44

دبي (الاتحاد) أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، نجاحها في رفع معدل التوطين بالشركة إلى 40.3%، مع انضمام 25 مواطناً للعمل حديثاً في أقسام الشركة، والذين تم توظيفهم في الربع الأخير من العام 2022، منهم 12 مواطناً من حديثي التخرج. وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، خلال الاحتفال بانضمام الموظفين الإماراتيين الجدد: «يسرنا الترحيب بالدفعة الجديدة من المواهب والكفاءات الإماراتية وحديثي التخرج ليكونوا جزءاً من عائلة دو، ويساهموا في تحقيق أهدافنا للمرحلة القادمة من التحول. وتتمثل رؤيتنا في مواصلة التركيز على تنمية مهارات أبناء الإمارات وخبراتهم ليحظوا بمسارات مهنية حافلة بالإنجازات. وسنعمل على ضمان حصول الخريجين الجديد المنضمين إلينا حديثاً على المهارات التقنية والمعرفية اللازمة ليصبحوا قادة بارزين في القطاع مستقبلاً ويلعبوا دوراً محورياً في تعزيز نمو الاقتصاد الإماراتي».وكانت دو قد أعلنت مؤخراً عن شراكة استراتيجية مع نوكيا، تستهدف تعزيز مهارات الموظفين وتسريع الجهود الرامية لدفع عجلة الارتقاء بأداء الكفاءات العاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وستعتمد دو في إطار هذا التعاون على الخبرات الرائدة لشركة نوكيا، التي ستقوم بتنظيم مجموعة من البرامج المخصصة لتدريب الموظفين الإماراتيين ورفدهم بالخبرات والمهارات اللازمة لتحسين مستويات أدائهم وقدرتهم على الاستجابة للتحديات متزايدة التعقيد التي تواجه قطاعات الاتصالات والتكنولوجيا والخدمات الرقمية.
 

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