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الاقتصادي

«المركزي الإماراتي» يرفع رصيده من الذهب 20% خلال 10 أشهر

سبائك من الذهب
12 يناير 2023 21:42

ارتفع رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي بنحو 20.1% أو ما يعادل 2.4 مليار درهم إلى 14.307 مليار درهم مقارنة إلى برصيده البالغ 11.913 مليار درهم في نهاية العام 2021، وفق الإحصائيات الصادرة عن المصرف.

وعلى أساس سنوي زاد رصيد المصرف المركزي من الذهب 22.5% بنهاية أكتوبر الماضي، إلى 14.307 مليار درهم بزيادة تعادل 2.63 مليار درهم، مقارنة بنحو 11.676 مليار درهم في أكتوبر 2021. وبحسب الإحصائيات، ارتفع رصيد المصرف المركزي من الذهب على أساس شهري بنسبة 12.2% بزيادة تعادل 1.56 مليار درهم مقارنة برصيده البالغ 12.749 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2022.

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يذكر أن رصيد المصرف المركزي من الذهب شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية مرتفعاً إلى 12.862 مليار درهم في نهاية 2020 مقارنة 4.044 مليار درهم في نهاية 2019، و1.134 مليار درهم في نهاية 2018. ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة التي يملكها المصرف المركزي، وتشمل أموالاً سائلة، وشهادات إيداع، وأوراقاً مالية محتفظاً بها حتى تاريخ الاستحقاق.

المصدر: وام
مصرف الإمارات المركزي
الذهب
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