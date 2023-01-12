تخريج الدفعة الثالثة من برنامج مسرعات الشركات الناشئة بأبوظبي

أعلنت شركة مايكروسوفت للشركات الناشئة في الشرق الأوسط بالشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار عن تخريج أحدث مجموعة من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا من برنامج GrowthX Accelerator. وشهد الحفل الذي عقد في سوق أبوظبي العالمي، حضور العديد من القائمين على هذه الشركات، والشركاء، والمستثمرين، ونخبة من المسؤولين الحكوميين، بالإضافة إلى مجموعة من الجهات المعنية بمنظومة ريادة الأعمال على صعيد المنطقة.

ويأتي برنامج مسرع الأعمال GrowthX Accelerator''" ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين «مكتب أبوظبي للاستثمار» و «مايكروسوفت للشركات الناشئة» لتسريع وتيرة الفرص المتاحة لتمكين تطوير الشركات الناشئة وسد الثغرات التي بينها وبين الشركات الكبيرة في جميع أرجاء منطقة الشرق الأوسط، وذلك من خلال عقد جلسات أسبوعية مكثفة مع أبرز خبراء مايكروسوفت ومتخصصي ريادة الأعمال والتكنولوجيا على مستوى العالم والمنطقة.

وأكد المهندس عبد الله عبد العزيز الشامسي، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار أن الوتيرة المتسارعة للتحول الرقمي تمثل فرصة مهمة لإيجاد الحلول والابتكارات الجديدة التي من شأنها المساعدة في حل التحديات العالمية، منوهًا بأهمية مبادرة ''Growth X Accelerator'' باعتبارها منصة حيوية لتمكين الشركات الناشئة من تقديم أفضل الحلول ذات التأثير الإيجابي الواسع.

ومن جانبه، قال نعيم يزبك المدير العام لمايكروسوفت الإمارات: "لقد كان من الملهم والمشجع أن نشهد نمو وتطور كل شركة ناشئة مسجلة في هذه المجموعة. لقد تمكنوا بجدارة من تحقيق أقصى استفادة من كل فرصة متاحة لتعزيز إمكاناتهم ومهاراتهم والانتفاع من الدعم والموارد المتوفرة من أجل تنمية وتوسيع نطاق أعمالهم. ونحن فخورون بالشراكة والعمل الذي يجمعنا مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتمكين مجموعة أخرى من الشركات الناشئة ومساعدتهم على عرض أفكارهم المبتكرة وتطويرها إلى حلول واقعية من شأنها تطوير منظومة اقتصادنا الرقمي".