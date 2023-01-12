«أسترا تك» تستحوذ على «تطبيق بوتيم»

كشفت أسترا تك (أسترا)، مجموعة التطوير التكنولوجي التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، عن استحواذها على تطبيق «بوتيم»، الحل الرائد لنقل الصوت عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتحويل التطبيق إلى النمط فائق القدرات. ويساهم التمويل الذي جمعته شركة جي 42 لصالح أسترا تك بقيمة 500 مليون دولار في تسريع عملية إعادة إطلاق التطبيق الذي يلبي الاحتياجات اليومية لمستخدمي المنطقة. ويشكّل الاستحواذ أحدث إضافةٍ لمحفظة المجموعة ضمن سلسلة من عمليات الاستحواذ الاستراتيجية التي بدأت في عام 2022، بما في ذلك الاستحواذ على شركة رزق لخدمات تنظيف المنازل وشركة بي باي المحلية للتكنولوجيا المالية، والتي تتكامل مع تطبيق بوتيم لتوفير مجموعة من الخدمات من خلال حل شامل ومتكامل. وتعتزم أسترا مواصلة مساعيها في عمليات الاستحواذ الاستراتيجية لدعم تطبيق بوتيم، والتعاون عن كثب مع فرقها المختصة بهندسة التصميم والأبحاث والتطوير والتكنولوجيا لتسريع وتيرة طرح التطبيق في الأسواق. ويعد الاستحواذ على تطبيق بوتيم، صفقة بارزة لشركة أسترا تك في المشهد التكنولوجي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث إن بوتيم هو أكبر منصة اتصالات في المنطقة من حيث عدد المستخدمين وأكثرها شهرة، بحيث يضم 90 مليون مستخدم مسجَّل. وسيعطي هذا الاستحواذ لشركة أسترا ميزة كبيرة في خططها، للتوسع ما وراء التطبيقات الفائقة، وبناء أول منصة فائقة في المنطقة. ومن المقرر الإعلان عن الخطط الإضافيّة المتعلّقة بتطبيق بوتيم الذي يحظى بنسبة انتشار تصل إلى 80% في دولة الإمارات، في الربع الأول من العام الجاري. ويتولى عبد الله أبو الشيخ، رائد الأعمال متعدد المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤسس مجموعة أسترا تك، قيادة عملية إعادة إطلاق تطبيق بوتيم، والحرص على جعله تطبيقاً شاملاً متعدد الخدمات، يتمتع بواجهة استخدام تفاعلية، ويوفر عروضاً قيمة قوية للعملاء والتجار، إلى جانب كونه سهل الاستخدام ومربح اقتصادياً وقابل للتطوير، وسيعيد التطبيق تشكيل حدود النظام البيئي الرقمي لمكافحة إجهاد العميل الذي ينبع من منصات متعددة، تحاول فرض سلوك مستخدم غير طبيعي من خلال عروض رقمية متناثرة.