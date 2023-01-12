وفد اقتصادي إيراني في أبوظبي لبحث العلاقات الثنائية

التقى معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، الدكتور مهدي صفري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الدبلوماسية الاقتصادية في جمهورية إيران الإسلامية والوفد الاقتصادي المرافق له، في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي. وجرى عقد عدد من الاجتماعات التي ناقشت تفعيل التعاون الاقتصادي بين البلدين في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما الطاقة والتجارة والنقل والسياحة. وفي الكلمة الافتتاحية للاجتماعات الاقتصادية بين الجانبين، تطرق سعادة سعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية، إلى العلاقات التجارية بين البلدين والتي تعد تجسيداً للشراكات التي يمكن للقطاع الخاص بناءها على أُسس من التعاون والثقة والمنفعة المشتركة. كما أعرب سعادته عن أمل دولة الإمارات في أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز التنسيق المتبادل ودراسة فرص التبادل الاقتصادي بين الجانبين. من جانبه، أكد الدكتور صفري أهمية متابعة التوصيات والمخرجات التي تمت مناقشتها بين الفرق المعنية من الجانبين. وتأتي الاجتماعات في إطار التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة وبما يسهم في ترسيخ دعائم الاستقرار والسلام والازدهار في المنطقة.

