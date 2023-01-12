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الاقتصادي

أسعار المستهلكين بأميركا تتراجع وانخفاض طلبات إعانة البطالة

مستهلكون في أحد المتاجر بأميركا
12 يناير 2023 21:10

سجلت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعاً غير متوقع في ديسمبر للمرة الأولى في أكثر من عامين ونصف العام، وسط هبوط في أسعار البنزين والسلع الأخرى.

وقالت وزارة العمل، اليوم، إن مؤشر أسعار المستهلكين انخفض 0.1 بالمئة الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.1 بالمئة في نوفمبر. وهذا هو أول انخفاض يشهده المؤشر منذ مايو من عام 2020 عندما كان الاقتصاد يعاني من تداعيات الموجة الأولى من جائحة كوفيد- 19. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا عدم تسجيل المؤشر لأي تغيير.

وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في ديسمبر 6.5 بالمئة، وهو أقل صعود له منذ أكتوبر من عام 2021. وكان نوفمبر شهد ارتفاعاً بواقع 7.1 بالمئة.

وفي ما يتعلق بسوق العمل، عاد معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ خمسة عقود عند 3.5 بالمئة. وتوفرت 1.7 وظيفة لكل عاطل عن العمل في نوفمبر. وأظهر تقرير منفصل من وزارة العمل، اليوم، أن عدد المطالبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفض بمقدار ألف إلى 205 آلاف، بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، للأسبوع المنتهي في السابع من يناير.

وكان خبراء قد توقعوا أن يبلغ العدد 215 ألفاً. وذكرت الحكومة الأسبوع الماضي أن الاقتصاد نجح في توفير 223 ألف وظيفة في ديسمبر، أي أكثر من مثلي العدد مئة ألف الذي يقول خبراء إن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يستهدفه حتى يثق بأن التضخم بدأ يتباطأ. وجرى توفير 4.5 مليون وظيفة إجمالاً في عام 2022.

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المصدر: رويترز
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