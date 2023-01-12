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الشارقة تروج للفرص الاستثمارية أمام المنتدى المالي الآسيوي

وفد استثمر في الشارقة خلال المنتدى
12 يناير 2023 21:01

الشارقة (الاتحاد) الشارقة تروج للفرص الاستثمارية أمام المنتدى المالي الآسيوي الشارقة(الاتحاد) استعرض وفد مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، خلال مشاركته في «المنتدى المالي الآسيوي» في هونج كونج، الفرص الاستثمارية التي تقدمها الإمارة للمستثمرين الدوليين وقادة الأعمال من جميع أرجاء القارة الآسيوية والعالم، في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية. وقال محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة): «تشكل المشاركة في المنتدى المالي الآسيوي فرصةً ثرية بالنتائج من خلال لقاء المستثمرين والتعرف على توجهاتهم وتعريفهم بالفرص الاستثمارية التي تقدمها الشارقة، والمزايا التي تستفيد منها 600 شركة صينية تقريباً، ونحن واثقون بأن هذه المنصة ستسهم بتعزيز التعاون الاقتصادي مع هونغ كونغ والصين، وزيادة عدد الشركات الصينية العاملة في الإمارة، وفتح أبواب جديدة للتجارة والاستثمارات التي تعود بالفائدة على الطرفين». وقدم جناح «استثمر في الشارقة» المشارك في «المنتدى المالي الآسيوي» الذي اختتم أعماله في هونج كونج أمس، منصة لمستثمري هونج كونج والصين للتعرف على الفرص التي تقدمها الشارقة، حيث تستضيف الإمارة أكثر من 600 شركة صينية في مختلف القطاعات، منها 371 شركة تعمل على أراضي الإمارة و245 في المناطق الحرة، وتحتضن 38 شركة من هونج كونج، خمسة منها تعمل على أراضي الإمارة و33 في المناطق الحرة.

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