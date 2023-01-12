الذهب يتجاوز 1900 دولار للأوقية

قفزت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة متجاوزة مستوى 1900 دولار للأوقية (الأونصة) قبل أن تقلص مكاسبها اليوم، بعد بيانات تظهر مؤشرات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة فيما عزز الرهانات على إبطاء رفع الفائدة الأميركية في المستقبل. وسجلت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعاً غير متوقع في ديسمبر للمرة الأولى في أكثر من عامين ونصف، وسط هبوط في أسعار البنزين والسلع الأخرى. وبحلول الساعة 14.47 بتوقيت جرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1886.19 دولار للأوقية، بعدما بلغ في وقت سابق 1901.4 دولار، أعلى مستوى منذ مايو 2022. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1889.50 دولار للأوقية. وفي أعقاب صدور بيانات التضخم، انخفض الدولار 0.5 بالمئة لأدنى مستوى منذ أوائل يونيو حزيران. ويزيد انخفاض الدولار جاذبية المعدن النفيس المقوم بالدولار لحائزي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.4 بالمئة إلى 23.74 دولار للأوقية، بعدما قفزت ثلاثة بالمئة في وقت سابق. وانخفض البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1752.18 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1059.04 دولار للأوقية.