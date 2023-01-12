5 مجموعات أعمال جديدة تحت مظلة غرفة دبي

دبي (الاتحاد) أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن إطلاق 5 مجموعات أعمال جديدة، إلى قائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تركز الغرفة على تطويرها وتعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي بالإمارة، ضمن خطة الغرفة لرفع عدد القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تمثلها مجموعات الأعمال إلى 100 قطاع ونشاط اقتصادي بحلول مارس 2023.

تشمل مجموعات الأعمال الخمس الجديدة، مجموعة عمل المعدات الطبية، ومجموعة عمل البصريات والنظارات، ومجموعة عمل البلاستيك والمطاط، ومجموعة عمل الأوراق والمناديل والقرطاسية بالإضافة إلى مجموعة عمل الشوكولاتة والحلويات.وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إن مجموعات الأعمال الجديدة ستلعب دوراً مهماً في دعم قطاعاتها وأنشطتها الاقتصادية وتعزيز تنافسيتها، وتحفيز عجلة النمو، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص الذي تمثله مجموعات الأعمال في مسيرة التنمية المستدامة، مؤكداً أن مجموعات الأعمال عليها مسؤولية كبيرة في مواكبة مسيرة النمو، والعمل على تطوير وتنمية وتحسين قطاعاتها ونشاطاتها الاقتصادية، مشدداً على التزام الغرفة بتوفير كل الدعم الذي يحتاجه القطاع الخاص ليلعب دوره الطبيعي كشريك استراتيجي في منظومة مجتمع الأعمال.

وتستهدف مجموعات الأعمال الجديدة توحيد أصوات أعضائها، وجمعهم لمناقشة التحديات والفرص، والخروج بحلول عملية ومبتكرة لتعزيز أداء وتنافسية القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي يمثلونها، وتطوير علاقات التعاون والشراكات بين أعضائها ومختلف الأطراف المعنية بما يحقق أهداف مجموعات الأعمال، ويخدم التطلعات الطموحة والاستراتيجيات الجديدة للإمارة.

وتضطلع مجموعات الأعمال بتمثيل وحماية مصالح قطاعاتها، وتلعب دوراً مهماً في وضع التوصيات المناسبة لتغيير السياسات والأطر التنظيمية بما يساهم في تحسين القدرة التنافسية لقطاعات الأعمال التي تمثلها، واعتماد أفضل الممارسات العالمية، ودعم النمو الاقتصادي. وتخطط غرفة تجارة دبي لزيادة عدد مجموعات العمل التي تمثل القطاعات والأنشطة الاقتصادية في الإمارة إلى 100 مجموعة بحلول مارس 2023.