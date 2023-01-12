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الذهب يصعد لأعلى مستوياته منذ مطلع مايو
الذهب
12 يناير 2023 10:54
ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتصعد صوب أعلى مستوياتها منذ مطلع مايو 2022.
وزادت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.46% أو ما يعادل 8.82 دولار لتصل إلى 1884.4 دولار للأونصة، وفقاً لبيانات الأسواق العالمية بحلول الساعة "09:45 صباحاً بتوقيت الإمارات".
في حين ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير 2023 بما نسبته 0.46% تعادل 8.6 دولار لتصل إلى 1887.6 دولار للأونصة.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة بنسبة 1.17% إلى 23.75 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.45% إلى 1783.53 دولار، وزاد البلاتين بنسبة 0.07% إلى 1083.45 دولار.
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