الجمعة 13 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

الدولار يعود للانخفاض مقابل الجنيه المصري

الدولار يعود للانخفاض مقابل الجنيه المصري
12 يناير 2023 09:44

هبط سعر الدولار بقوة في البنوك المحلية المصرية مقارنة بأعلى سعر وصل إليه أمس الأربعاء وهو 32.05 ليفقد 2.25 جنيه دفعه واحدة.

أخبار ذات صلة
مصرفيون: الدولار يتدفق في سوق العملات المصرية بعد خفض قيمة الجنيه
الجنيه المصري يعاود الارتفاع بعد تراجع كبير أمام الدولار
المصدر: وكالات
الدولار
آخر الأخبار
كيف تخفض الضغط والسكر بطريقة بسيطة في العمل؟
دنيا
كيف تخفض الضغط والسكر بطريقة بسيطة في العمل؟
اليوم 16:34
4 جلسات في ورشة «المدربين المحترفين»
الرياضي
4 جلسات في ورشة «المدربين المحترفين»
اليوم 16:30
الريال في طريق الأهلي بمونديال الأندية وقمة عربية نارية
الرياضي
الريال في طريق الأهلي بمونديال الأندية وقمة عربية نارية
اليوم 16:23
تنبيه من شرطة أبوظبي بشأن الحالة الجوية
الإمارات
تنبيه من شرطة أبوظبي بشأن الحالة الجوية
اليوم 16:00
اليمن.. «ضيف الشرف»!
الرياضي
اليمن.. «ضيف الشرف»!
اليوم 16:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©