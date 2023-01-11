انتعاش مبيعات الإلكترونيات في الإمارات

ريم البريكي (أبوظبي)

انتعشت مبيعات الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية والكهربائية في الأسواق المحلية، خلال الفترة الماضية، مدعومة بالطلب المرتفع من المستهلكين خلال فترة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، فضلاً عن النمو الكبير في حركة التنمية العقارية والعمرانية بالدولة، وارتفاع حجم المشاريع العقارية الجديدة التي تدخل الخدمة، إضافة إلى إعادة عمليات إعادة التصدير إلى الأسواق الخارجية، حسب موظفي مبيعات في متاجر بالدولة.

وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»، إن سوق الإلكترونيات الاستهلاكية في الإمارات تتسم بالتنوع الشديد والحداثة في طرح الموديلات الجديدة فور إصدارها عالمياً خاصة بعد انحسار جائحة «كوفيد-19»، وعودة سلاسل التوريد إلى طبيعتها، نسبياً، في الآونة الأخيرة.

ذكر موظفو مبيعات في محال بيع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية بأبوظبي أن عروض التخفيضات التي أطلقتها بعض المتاجر ووصلت لنحو 70% على بعض المنتجات أسهمت في زيادة المبيعات.

وأشاروا إلى أن فواتير عمليات الشراء على تلك الأجهزة تضمنت الضمان والصيانة والاستبدال للأجهزة في حال حدوث أعطال، ضمن خدمات الضمان التي تقدمها تلك المحال وبمبالغ تصل تتراوح بينن 200 و700 درهم، بحسب نوعيتها وعدد سنوات الضمان.

عروض وخصومات

وقال أنس الغزالي مسؤول مبيعات في إي ماكس للإلكترونيات، إن الطلب على شراء الأجهزة الإلكترونية تزايد في الفترة الأخيرة خاصة مع وجود خصومات على بعض الأجهزة، مشيراً إلى أن شهري ديسمبر ويناير يعدان الأكثر شراءً للأجهزة الذكية مثل الهواتف، وكذلك التركيز على أجهزة الألعاب الإلكترونية والشواحن والساعات الذكية، وشاشات التلفاز الذكية.

وبين الغزالي أن الطلب في شهري أغسطس وسبتمبر من كل عام كذلك يعتبر من المواسم الأكثر طلباً على شراء الأجهزة الإلكترونية مع عودة المدارس، وكذلك لتلبية احتياجات الدراسة من الأجهزة اللوحية والكمبيوتر المحمول، فضلاً عن تزايد الطلب على الأجهزة الإلكترونية خاصة الشاشات الذكية و«الريسيفرات» الذكية مثل «آبل تي في» وغيرها.

تزايد الطلب

من جهتها، قالت هند حسني موظفة خدمة عملاء في شرف دي جي بالمشرف مول، إن الطلب متزايد على شراء الأجهزة الكهربائية والإلكترونية معاً، مضيفة أن سوق الإلكترونيات الاستهلاكية في الإمارات سوق كبير جداً بسبب النمو الكبير في حركة التنمية بالدولة وارتفاع حجم المشاريع العقارية الجديدة التي تدخل الخدمة، واحتياج المستهلكين لتأسيس منازلهم.

وأضافت أن جميع أفرع الشركة شهدت تخفيضات كبيرة، موضحة أن بعض العملاء يفضلون تأجيل عمليات الشراء إلى أوقات العروض والتخفيضات، للاستفادة من تلك العروض في عملية التوفير. وبينت أن مشتريات العملاء تركزت على الأجهزة الإلكترونية من هواتف وأجهزة تابلت والكمبيوتر المحمول، وكذلك الكمبيوتر المكتبي.

وأفادت بأن الطلب بشكل عام يشمل جميع الأجهزة، بما فيها المنزلية ويكون الطلب على حسب احتياجات الأفراد لها، وهناك طلب أيضاً على الثلاجات والغسالات وشاشات التلفزيون وبرادات المياه.