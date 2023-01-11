زخم الفعاليات في «دبي التجاري العالمي» خلال الربع الأول

دبي (الاتحاد) كشف مركز دبي التجاري العالمي، عن أجندة فعالياته خلال الربع الأول من عام 2023، حيث يشهد الربع الأول من العام الحالي تنظيم العديد من المؤتمرات والمعارض المهمة، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه جدول فعاليات عام 2022.

وقال ماهر عبدالكريم جلفار، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة قاعات المعارض والمؤتمرات في مركز دبي التجاري العالمي، إن العام الماضي شهد عودة اقتصاد دبي إلى مستويات ما قبل «الجائحة»، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 4.6% على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022. وكان لمركز دبي التجاري العالمي دور كبير في دفع الزخم الاقتصادي في الإمارة.

قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض

وتوقع أن يتواصل هذا الزخم خلال الربع الأول من عام 2023، والذي سيشهد سلسلة من الفعاليات التي تغطي مجموعة من القطاعات، مما سيساهم في ترسيخ مكانة دبي كإحدى أفضل الوجهات لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في العالم.

«دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا»

يعد مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا «دوفات» بمثابة منصة الإطلاق لجدول فعاليات 2023، حيث تأتي النسخة الثامنة والعشرون هذا الحدث الرائد في قطاع الصيدلة، والمقامة حالياً في الفترة من 10 إلى 12 يناير، مدفوعةً بالنجاح الكبير الذي حققه المؤتمر العام الماضي والذي شهد توقيع صفقات تجارية بقيمة إجمالية بلغت 5.1 مليار درهم.

عالم القهوة و«إنترسيك»

يشهد الربع الحالي من العام تنظيم النسخة الثانية من عالم القهوة دبي، المعرض التجاري الأبرز المختص بالقهوة الذي انطلق اليوم فيما يعود المعرض والمؤتمر التجاري للأمن والسلامة «إنترسيك»، الحدث العالمي الرائد لخدمات الطوارئ والأمن والسلامة، خلال الفترة من 17 إلى 19 يناير الجاري ليقرّب وجهات نظر العاملين في القطاع، ويساهم في تسريع العمل على استكشاف الاستراتيجيات والتقنيات اللازمة لتمكين المتخصصين بالأمن حول العالم من مواجهة التحديات المتزايدة.

ويشهد المؤتمر حضور وفود من أكثر من 50 دولة، بما في ذلك 10 أجنحة دولية رسمية، بالإضافة إلى أربعة مؤتمرات رفيعة المستوى على مدار الأيام الثلاثة، كما سيستضيف «إنترسيك» مؤتمراً رسمياً يشارك فيه أكثر من 500 متحدث دولي وإقليمي.



الصحة العربي

كما يستضيف «دبي التجاري» من 30 يناير إلى 2 فبراير المقبل معرض ومؤتمر الصحة العربي، أكبر تجمع لمتخصصي الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيشمل المؤتمر للمرة الأولى جناح الصحة الذكي، والذي يأتي بمثابة معرض ومؤتمر موازٍ، وسيشهد الجناح استعراض أحدث الابتكارات التقنية المستدامة للرعاية الصحية، بالإضافة إلى عرض تجارب عملية من عدد من مصنعي المعدات الطبية، ومزودي الخدمات الرقمية المبتكرة للرعاية الصحة.



طب الأسنان العربي

ومن بين الفعاليات الطبية البارزة التي سيشهدها الربع الحالي من العام مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي «إيدك»، أكبر مؤتمر ومعرض علمي سنوي لطب الأسنان في العالم، ويعود المؤتمر بنسخته الثالثة والعشرين خلال من الفترة 7 إلى 9 فبراير ليجدد التركيز على شعاره «نقل التعليم والابتكار».



معرض «جلفود»

كما يعود معرض «جلفود»، المعرض التجاري السنوي الأكثر تأثيراً في هذا القطاع في العالم، خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير. ويمتد على مدار خمسة أيام ويغطي مختلف المجالات في صناعة الأغذية والمشروبات، ويقدّم منصة تجارية استثنائية، ويستعرض الإنجازات والمواهب المتميزة.

دبي ديرما

وتشهد الفترة التي تسبق شهر رمضان المبارك سلسلة من الفعّاليات المتتالية، حيث سيكون شهر مارس أحد أكثر الشهور زخماً هذا العام، وسيشهد تنظيم مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر (دبي ديرما) خلال الفترة 1 إلى 3 مارس، أكبر تجمع علمي للعناية بالبشرة في الشرق الأوسط على مدار ثلاثة أيام.

الشرق الأوسط للطاقة

ويستشرف معرض الشرق الأوسط للطاقة، والذي يُقام تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 7 إلى 9 مارس، مستقبل الطاقة، وسيغطي خمسة قطاعات رئيسية متعلّقة بمنتجات الطاقة، كما سيستضيف «المؤتمر الاستراتيجي الأول»، ونجح المعرض في 2022 في تمكين المشاركين من توقيع صفقات تجارية تزيد قيمتها على 2.5 مليار درهم.



فنون العالم

معرض «ديهاد»

وتنطلق الدورة التاسعة عشرة من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد»، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،، خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس المقبل تحت شعار «الطاقة والإغاثة: الاستفادة من الموارد المتوفرة».



الخليج لأمن المعلومات

وينطلق معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات «جيسيك»، الفعالية الأبرز على مستوى المنطقة للتواصل ومزاولة الأعمال في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات، خلال الفترة من 14 إلى 16 مارس 2023 ليمنح المختصين في قطاع أمن المعلومات والتكنولوجيا وروّاد الأعمال الفرصة للتعرف على أحدث الاتجاهات في هذا القطاع، وينعقد برعاية مجلس الأمن السيبراني في الإمارات، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وشرطة دبي.



«بريك بالك»

وتشمل قائمة الفعاليات الأخرى معرض الشرق الأوسط للإضاءة (17- 19 يناير)، ومعرض «بريك بالك» (13- 14 فبراير)، ومعرض معرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات ومعرض ومؤتمر الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات (1-2 مارس)، ومعرض المدرسة والحضانة (4-5 فبراير)، القمة العالمية الشرطية (7-9 مارس) ومعرض دبي الدولي للخيل (17-19 مارس).