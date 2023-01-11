افتتاح معرض «عالم القهوة دبي» بمشاركة 1500 شركة

افتتح معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم اليوم، معرض «عالم القهوة دبي 2023»، الذي تنظمه «دي إكس بي لايف» ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، بالتعاون مع «جمعية القهوة المختصّة» العالمية. واطّلع معاليه على أبرز المعروضات التي تعرضها الشركات العالمية والإقليمية والمحلّية المشاركة، والتقى معاليه بعدد من العارضين، وأشاد بالإقبال الواسع الذي تحظى به الدورة الثانية من المعرض. شهد اليوم الأول من المعرض حضوراً واسعاً من الزوّار المختصين وإقبالاً كبيراً على أنشطته وفعالياته المتنوّعة، التي تتواصل على مدار ثلاثة أيام حتى الجمعة 13 يناير، حيث تشارك أكثر من 1.500 شركة وعلامة تجارية عالمية وإقليمية ومحلية في «عالم القهوة» الذي يشكِّل منصةً بارزةً تجمع روَّاد ومحبي القهوة والعاملين في هذا القطاع من جميع أنحاء العالم لاستكشاف آفاق النمو ومختلف الأنشطة المرتبطة به.

العادات والتقاليد

وأوضح خالد الحمادي، النائب الأول للرئيس لـ «دي إكس بي لايف»، أن الدورة الثانية من معرض «عالم القهوة دبي 2023» تكتسب أهمية خاصة في ظل الإقبال العالمي الواسع للمشاركة في فعالياته المتنوعة، حيث تمكَّن المعرض من جمع مختلف أقطاب الصناعة والعاملين فيها على جميع المستويات العالمية والإقليمية والمحلية، بالإضافة إلى إبراز المكانة المتميزة التي تحتلُّها القهوة في الإمارات وترك انطباعٍ جيد لدى الزوار العالميين حول ثقافة القهوة في دبي والعادات والتقاليد المرتبطة بها. من جهته أكد خالد الملا، رئيس مجلس إدارة جمعية القهوة المختصّة - فرع الإمارات، على دور المعرض العالمي في توفير منصّة نموذجية تجمع أبرز المختصّين والروّاد في صناعة القهوة من جميع أنحاء المنطقة والعالم، إذ تحرص إمارة دبي على المساهمة في تعزيز القطاعات التجارية والاقتصادية والسياحية في الدولة.

البطولة العالمية للباريستا

بدوره، أعرب يانس أبوستلوبوس، رئيس جمعية القهوة المختصّة، عن سعادته بإقامة هذا المعرض العالمي، المتخصص في صناعة القهوة على مستوى العالم، حيث شهد اليوم الأول من المعرض فعاليات حافلة مع العديد من المحاضرات، موجهاً الشكر للحكّام والمتطوعين الذين يشاركون في تحكيم مسابقات المعرض هذا العام. تخلَّل اليوم الأول من المعرض إقامة مجموعةٍ متنوعةٍ من الأنشطة والفعاليات، أبرزها انطلاق «بطولة الإمارات الوطنية للباريستا»، التي يتنافس فيها أبرز وأمهر محترفي صناعة القهوة «الباريستا» على مستوى الدولة للحصول على فرصة التأهل لـ «البطولة العالمية للباريستا»، وتتولى لجنة تحكيم دولية تقييم مشاركاتهم بناءً على جودة مشروباتهم وطريقة التقديم والإبداع والكفاءة الفنية والنظافة. وتهدف البطولة الوطنية إلى إتاحة المجال للباريستا لاستعراض مهاراتهم وإبداعاتهم في مجال القهوة. وتضمنت فعاليات المعرض إقامة عددٍ من المحاضرات وورش العمل القيمة، والتي يشارك فيها أبرز الخبراء وروَّاد القطاع مختلف المعارف والمعلومات المتعلّقة بأساليب تحميص وطحن وتجارة وتسويق وتوزيع القهوة.

مستقبل القهوة المختصة

واستضاف اليوم الأول من المعرض يانيس أبوستولوبولوس، الرئيس التنفيذي لـ «جمعية القهوة المختصة»، الذي قدّم محاضرةً بعنوان «تقييم قيمة القهوة: لمحة عن مستقبل القهوة المختصة»، كما أُقيمت محاضرةٌ بعنوان «حليب ألبرو النباتي» ألقاها كلٌّ من ديميان بورغيس وميرين جيجسبيرز، وأخرى بعنوان «سلاير اسبريسو - تعريف النكهة» قدمتها أليكسا نوفيتشيك من شركة «جروبو سيمبالي». كما شهد اليوم الأول إقامة ورشتي عمل، الأولى بعنوان «اكتشاف كاسكارا - تجربة التذوق!» بإشراف إدجارد بريساني، الرئيس التنفيذي لشركة «اتيتيودز جراند كوفيز»، البرازيل، والثانية بعنوان «تطوير بروتوكول التقييم: تعريف بنظام تقييم قيمة القهوة الخاص بجمعية القهوة المختصة» بإشراف كيم إيلينا لونيسكو، رئيس قسم الاستدامة وتنمية المعرفة.