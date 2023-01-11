الخميس 12 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

افتتاح معرض «عالم القهوة دبي» بمشاركة 1500 شركة

أحمد الفلاسي خلال جولته في معرض «عالم القهوة دبي»
11 يناير 2023 20:47

 افتتح معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم اليوم، معرض «عالم القهوة دبي 2023»، الذي تنظمه «دي إكس بي لايف» ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، بالتعاون مع «جمعية القهوة المختصّة» العالمية. واطّلع معاليه على أبرز المعروضات التي تعرضها الشركات العالمية والإقليمية والمحلّية المشاركة، والتقى معاليه بعدد من العارضين، وأشاد بالإقبال الواسع الذي تحظى به الدورة الثانية من المعرض. شهد اليوم الأول من المعرض حضوراً واسعاً من الزوّار المختصين وإقبالاً كبيراً على أنشطته وفعالياته المتنوّعة، التي تتواصل على مدار ثلاثة أيام حتى الجمعة 13 يناير، حيث تشارك أكثر من 1.500 شركة وعلامة تجارية عالمية وإقليمية ومحلية في «عالم القهوة» الذي يشكِّل منصةً بارزةً تجمع روَّاد ومحبي القهوة والعاملين في هذا القطاع من جميع أنحاء العالم لاستكشاف آفاق النمو ومختلف الأنشطة المرتبطة به.

العادات والتقاليد

وأوضح خالد الحمادي، النائب الأول للرئيس لـ «دي إكس بي لايف»، أن الدورة الثانية من معرض «عالم القهوة دبي 2023» تكتسب أهمية خاصة في ظل الإقبال العالمي الواسع للمشاركة في فعالياته المتنوعة، حيث تمكَّن المعرض من جمع مختلف أقطاب الصناعة والعاملين فيها على جميع المستويات العالمية والإقليمية والمحلية، بالإضافة إلى إبراز المكانة المتميزة التي تحتلُّها القهوة في الإمارات وترك انطباعٍ جيد لدى الزوار العالميين حول ثقافة القهوة في دبي والعادات والتقاليد المرتبطة بها. من جهته أكد خالد الملا، رئيس مجلس إدارة جمعية القهوة المختصّة - فرع الإمارات، على دور المعرض العالمي في توفير منصّة نموذجية تجمع أبرز المختصّين والروّاد في صناعة القهوة من جميع أنحاء المنطقة والعالم، إذ تحرص إمارة دبي على المساهمة في تعزيز القطاعات التجارية والاقتصادية والسياحية في الدولة.

البطولة العالمية للباريستا

أخبار ذات صلة
وزير التربية يبحث مع نظيرته العُمانية تعزيز التعاون التعليمي
أحمد بالهول: الدولة ترسخ نهضة تعليمية مستدامة

بدوره، أعرب يانس أبوستلوبوس، رئيس جمعية القهوة المختصّة، عن سعادته بإقامة هذا المعرض العالمي، المتخصص في صناعة القهوة على مستوى العالم، حيث شهد اليوم الأول من المعرض فعاليات حافلة مع العديد من المحاضرات، موجهاً الشكر للحكّام والمتطوعين الذين يشاركون في تحكيم مسابقات المعرض هذا العام. تخلَّل اليوم الأول من المعرض إقامة مجموعةٍ متنوعةٍ من الأنشطة والفعاليات، أبرزها انطلاق «بطولة الإمارات الوطنية للباريستا»، التي يتنافس فيها أبرز وأمهر محترفي صناعة القهوة «الباريستا» على مستوى الدولة للحصول على فرصة التأهل لـ «البطولة العالمية للباريستا»، وتتولى لجنة تحكيم دولية تقييم مشاركاتهم بناءً على جودة مشروباتهم وطريقة التقديم والإبداع والكفاءة الفنية والنظافة. وتهدف البطولة الوطنية إلى إتاحة المجال للباريستا لاستعراض مهاراتهم وإبداعاتهم في مجال القهوة. وتضمنت فعاليات المعرض إقامة عددٍ من المحاضرات وورش العمل القيمة، والتي يشارك فيها أبرز الخبراء وروَّاد القطاع مختلف المعارف والمعلومات المتعلّقة بأساليب تحميص وطحن وتجارة وتسويق وتوزيع القهوة.

مستقبل القهوة المختصة

واستضاف اليوم الأول من المعرض يانيس أبوستولوبولوس، الرئيس التنفيذي لـ «جمعية القهوة المختصة»، الذي قدّم محاضرةً بعنوان «تقييم قيمة القهوة: لمحة عن مستقبل القهوة المختصة»، كما أُقيمت محاضرةٌ بعنوان «حليب ألبرو النباتي» ألقاها كلٌّ من ديميان بورغيس وميرين جيجسبيرز، وأخرى بعنوان «سلاير اسبريسو - تعريف النكهة» قدمتها أليكسا نوفيتشيك من شركة «جروبو سيمبالي». كما شهد اليوم الأول إقامة ورشتي عمل، الأولى بعنوان «اكتشاف كاسكارا - تجربة التذوق!» بإشراف إدجارد بريساني، الرئيس التنفيذي لشركة «اتيتيودز جراند كوفيز»، البرازيل، والثانية بعنوان «تطوير بروتوكول التقييم: تعريف بنظام تقييم قيمة القهوة الخاص بجمعية القهوة المختصة» بإشراف كيم إيلينا لونيسكو، رئيس قسم الاستدامة وتنمية المعرفة.

المصدر: وام
معرض «عالم القهوة»
أحمد بالهول الفلاسي
آخر الأخبار
أندرويد
دنيا
6 ميزات رائعة من جوجل لمستخدمي نظام أندرويد
اليوم 08:13
الكويت تعلن رصد متحور «XBB.1.5» من فيروس كورونا
عربي ودولي
الكويت تعلن رصد متحور «XBB.1.5» من فيروس كورونا
اليوم 07:48
رجل يمر أمام مختبر
عربي ودولي
الصحة العالمية: متحور "XBB1.5" وراء زيادة إصابات كورونا
اليوم 07:37
فلسطين تثمن دعم الإمارات الدائم في الأمم المتحدة
عربي ودولي
فلسطين تثمن دعم الإمارات الدائم في الأمم المتحدة
اليوم 01:02
جنديان يرفعان العلم اليمني خلال تدريب عسكري (من المصدر)
عربي ودولي
اليمن: لن نسمح باستمرار حالة اللاسلم واللاحرب
اليوم 01:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©