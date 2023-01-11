«فلاي دبي» تستأنف رحلاتها إلى شيمكنت في كازاخستان

دبي (الاتحاد)

أعلنت «فلاي دبي»، اليوم، أنها ستستأنف رحلاتها إلى مطار شيمكنت الدولي (CIT) اعتباراً من 28 فبراير وبواقع رحلتين أسبوعياً. ومع بدء الرحلات إلى شيمكنت، نمت شبكة فلاي دبي في كازاخستان إلى ثلاث وجهات وهي ألماتي والعاصمة أستانا، إضافة إلى شيمكنت.

وقال غيث الغيث ، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: «لطالما كانت كازاخستان سوقاً مهماً منذ أن أطلقنا عملياتنا لأول مرة إلى ألماتي في عام 2014. في عام 2022، نقلنا ما يقرب من 300 ألف مسافر بين دولة الإمارات وكازاخستان بنمو بلغ 145% مقارنة مع عام 2019، ونحن نتطلع إلى مزيد من العلاقات التجارية والثقافية مع بدء الرحلات إلى شيمكنت».

وتتمتع دولة الإمارات وكازاخستان بتاريخ طويل من العلاقات التجارية، حيث يتعاونان معاً في العديد من القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التعدين والزراعة والنفط والغاز والبناء.

وتعليقاً على إطلاق الرحلات إلى شيمكنت، قال جيهون أفندي، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في «فلاي دبي»: «نحن سعداء لرؤية شبكتنا تنمو في كازاخستان التي نخدمها اليوم بواقع 22 رحلة أسبوعياً. ومع انضمام شيمكنت كوجهتنا الثالثة سترتفع أعداد الرحلات إلى 26 رحلة أسبوعياً اعتباراً من فبراير مما يوفر لعملائنا في كازاخستان خيارات مرنة لاستكشاف الإمارات وما بعدها».