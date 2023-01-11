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2 % نمو متوقع لسوق السيارات في ألمانيا خلال 2023

مرسيدس تستأنف إنتاجها في الأرجنتين
11 يناير 2023 16:18

برلين (د ب أ)

من المتوقع أن تتسع السوق الألمانية للسيارات، وهي الأكبر في أوروبا، خلال عام 2023، لتصل إلى 2.7 سيارة، بحسب بيان للرابطة الألمانية لصناعة السيارات «في.دي.إيه». 

وذكر البيان، الذي يستند لتوقعات الرابطة، أن تشهد سوق السيارات العالمية نموا بنسبة 4%، ليصل عدد السيارات إلى 74 مليون وحدة - وهو أقل بحوالي 8% عن مستويات عام 2019، بحسب وكالة «بلومبرج» للأنباء اليوم الأربعاء. 

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كما سينمو سوق السيارات الخفيفة في الولايات المتحدة بنسبة 4%، ليصل العدد إلى 14.2 مليون وحدة، وبنسبة 3%، في الصين، ليصل إلى 23.7 مليون سيارة. كما أنه من المتوقع تسجيل معدل نمو 5%، في دول الاتحاد الأوروبي الـ27 ورابطة التجارة الحرة الأوروبية «إيفتا» والمملكة المتحدة، لتصل الأرقام إلى 11.8 مليون سيارة. 

كما سيشهد سوق المركبات التجارية الثقيلة نمواً بنسبة 4%، في أوروبا و5% في أميركا و10% في الصين.

 

سوق السيارات
ألمانيا
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